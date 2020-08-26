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Heroic обыграла Fnatic и прошла в плей-офф ESL One Cologne 2020 Online

01:50

Heroic одолела Fnatic в группе B на ESL One Cologne 2020 по CS:GO для Европы и вышла в плей-офф турнира. Матч завершился со счетом 2:0 — 16:11 на Vertigo и 16:11 на Overpass.

Fnatic завершила выступление на чемпионате. Команда из Швеции заняла 9-12 место и заработала 4,5 тысяч долларов. Ранее из турнира вылетели Natus Vincere.

ESL One Cologne 2020 Online проходит с 18 по 30 августа в онлайне. 16 коллективов разыгрывают призовой фонд в 325 тысяч долларов и рейтинговые очки ESL Pro Tour.

Дополнительная информация:

https://www.cybersport.ru/counter-strike-go/news/heroic-obygrala-fnatic-i-proshla-v-plei-off-esl-one-cologne-2020-online

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