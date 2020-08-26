Heroic обыграла Fnatic и прошла в плей-офф ESL One Cologne 2020 Online

Heroic одолела Fnatic в группе B на ESL One Cologne 2020 по CS:GO для Европы и вышла в плей-офф турнира. Матч завершился со счетом 2:0 — 16:11 на Vertigo и 16:11 на Overpass.

Fnatic завершила выступление на чемпионате. Команда из Швеции заняла 9-12 место и заработала 4,5 тысяч долларов. Ранее из турнира вылетели Natus Vincere.

ESL One Cologne 2020 Online проходит с 18 по 30 августа в онлайне. 16 коллективов разыгрывают призовой фонд в 325 тысяч долларов и рейтинговые очки ESL Pro Tour.