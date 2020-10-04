EXTREMUM распустила состав по CS:GO

Российская организация EXTREMUM объявила о роспуске состава по CS:GO. Все участники ростера, включая тренера и аналитика, стали свободными агентами. Клуб сфокусируется на формировании европейской команды по шутеру от Valve.

Состав EXTREMUM по CS:GO был создан в июне 2019 года. Команда поучаствовала в ряде онлайн-турниров и квалификаций, но не отобралась ни на один крупный чемпионат. Коллектив выступал под тегом EXTREMUM Academy — представители клуба отметили, что не планируют собирать второй ростер из СНГ в ближайшее время.

Ранее состав российской организации по Dota 2 отобрался на ESL One Germany 2020 — Online. В стартовом матче коллектив поборется с Alliance — встреча назначена на 7 октября.