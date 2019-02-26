DreamHack перенесла турнир по CS:GO из Монреаля в Севилью

DreamHack отказалась от проведения чемпионата по CS:GO в рамках DreamHack Open Montreal 2019. Турнирный оператор принял это решение из-за того, что даты чемпионата пересекались с мейджором, который проведет StarLadder.

DreamHack Open Montreal 2019 должен был состояться 6-8 сентября – в это же время будет идти стадия плей-офф major-турнира от SL. Турнир в Севилье намечен на 13-15 декабря: на нем восемь команд разыграют 100 тысяч долларов.

DreamHack Open Sevilla 2019 станет последним турниром серии Open в этом году. Испания примет еще один ивент от DH: в июле состоится чемпионат в Валенсии.