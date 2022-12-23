Роман Дворянкин — о pashaBiceps: «Мы продолжаем нормально общаться»

Бывший генеральный директор Virtus.pro Роман Дворянкин высказался о бывшем составе по CS:GO. Специалист сообщил, что сохраняет хорошие отношения с киберспортсменами.

«Мы подписаны друг на друга в социальных сетях, — цитирует Cybersport.Metaratings.ru Дворянкина. — В октябре, когда я был в Ливерпуле на матче местного клуба с «Манчестер Сити», я случайно столкнулся с pashaBiceps около стадиона, очень мило поболтали. Летом я попросил его помочь, когда RAMZES666 был в Варшаве и ему была нужна помощь доктора. Тогда я позвонил Ярославу, он быстро помог. Не могу сказать, что мы близко дружим, но мы нормально продолжаем общаться».

PashaBiceps играл в Virtus.pro с 2014 по 2019 года и состоял в польском ростере по CS:GO.

Дворянкин был генеральным директором Virtus.pro с 2016 по 2020 год. Именно с ним команда по Dota 2 выиграла 5 мейджоров.