Jerry: «Однажды я спас состав forZe от потери финансовой стабильности»

Профессиональный игрок в CS:GO Андрей Jerry Мехряков рассказал, как отговорил команду переходить в Winstrike Team.

«Однажды я спас состав forZe от потери финансовой стабильности, — цитирует Cybersport.Metaratings.ru Мехрякова. — Была организация Winstrike, на момент выступления на BLAST Pro Series: Moscow 2019 она предлагала большие зарплаты всему нашему ростеру. Два человека были «за», два человека «против». Я сказал, что это шаг в неизвестность и будет лучше, если мы останемся. Через полгода Winstrike прекратила свое существование с огромными долгами».

В мае 2021 года бывший состав Winstrike Team был подписан киберспортивной организацией Entropiq. В марте того же года игроки разорвали контракты и обвинили Winstrike в регулярных нарушениях контрактных обязательств.