Киберспорт
CS:GO
Главная
Киберспорт
CS:GO

Сегодня, 11:27

Jerry: «Однажды я спас состав forZe от потери финансовой стабильности»

Мария Гусева
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Профессиональный игрок в CS:GO Андрей Jerry Мехряков рассказал, как отговорил команду переходить в Winstrike Team.

«Однажды я спас состав forZe от потери финансовой стабильности, — цитирует Cybersport.Metaratings.ru Мехрякова. — Была организация Winstrike, на момент выступления на BLAST Pro Series: Moscow 2019 она предлагала большие зарплаты всему нашему ростеру. Два человека были «за», два человека «против». Я сказал, что это шаг в неизвестность и будет лучше, если мы останемся. Через полгода Winstrike прекратила свое существование с огромными долгами».

В мае 2021 года бывший состав Winstrike Team был подписан киберспортивной организацией Entropiq. В марте того же года игроки разорвали контракты и обвинили Winstrike в регулярных нарушениях контрактных обязательств.

Источник: Cybersport.Metaratings.ru
Киберспорт
0
Читайте также
Овечкин так и не может обойти легенду. Но новый рекорд побил!
Валиева проиграла Акатьевой. А Туктамышева в топ-3 на чемпионате страны впервые за восемь лет
Украинские СМИ объяснили взрывы в Киеве
Немцы высмеяли рождественское видеопоздравление Зеленского
Die Welt: Германия может стать зависимой от Катара из-за отказа от газа из России
Зачем Россия усиливает экологическую безопасность Севморпути: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Роман Дворянкин — о pashaBiceps: «Мы продолжаем нормально общаться»
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости