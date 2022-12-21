KENSI: «Свою медаль за топ-1 мира s1mple заберет»

Профессиональный игрок в CS:GO Александр KENSI Гуркин назвал лучшую и худшую команды, а также сильнейшего игрока 2022 года.

— Какой игрок, на твой взгляд, является главным открытием уходящего года?

— Это m0NESY. С каждым турниром Илья все сильней и сильней играет. В 2023 году он будет бороться за топ-5 мира 100%, — цитирует Cybersport.Metaratings.ru Гуркина.

— Лучшая команда 2022 года, по твоему мнению?

— Могу выделить две команды — это Natus Vincere и FaZe. Они максимально стабильно выступали на всех турнирах и были главными фаворитами на победу.

— Лучший игрок 2022 года?

— Думаю, что s1mple. Ведь он каждый год стабильно показывает очень сильную игру, хоть и под конец года подсдал немного, но свою медаль за топ-1 мира он заберет.

— Главный провал 2022 года?

— Команда Astralis. Непонятные замены постоянно, ничего не выиграла, проигрывала игры слабым коллективам. Определенно провал этого года, надеюсь, в новом сезоне увидим ее в другом свете.