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Сегодня, 12:58

Buster: «NaVi сейчас никто не может заменить»

Buster считает, что команда NaVi по CS:GO всегда будет оставаться топ-клубом в мире
Иван Торопцев
Корреспондент
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Профессиональный игрок в CS:GO Тимур buster Тулепов поделился мнением о командах Natus Vincere и FaZe Clan.

«Насчет FaZe Clan не знаю, сможет ли эта команда находиться на вершине, она не так уж и стабильна в результатах, а NaVi, я думаю, будет всегда в топе, пока там такие опытные и сильные игроки. Пока NaVi заменить никто не может, а вот FaZe может заменить та же Cloud9», — приводит Metaratings слова Тулепова.

17 июля NaVi проиграли FaZe Clan в финале турнира IEM Cologne, который проходил в Кельне (Германия). FaZe Clan получила 400 тысяч долларов за победу, а также право выступить на BLAST Premier: World Final 2022.

Источник: https://cybersport.metaratings.ru/news/buster-poka-navi-nikto-ne-mozet-zamenit-44834/
Natus Vincere (CS:GO)
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