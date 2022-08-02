Buster: «NaVi сейчас никто не может заменить»

Buster считает, что команда NaVi по CS:GO всегда будет оставаться топ-клубом в мире

Профессиональный игрок в CS:GO Тимур buster Тулепов поделился мнением о командах Natus Vincere и FaZe Clan.

«Насчет FaZe Clan не знаю, сможет ли эта команда находиться на вершине, она не так уж и стабильна в результатах, а NaVi, я думаю, будет всегда в топе, пока там такие опытные и сильные игроки. Пока NaVi заменить никто не может, а вот FaZe может заменить та же Cloud9», — приводит Metaratings слова Тулепова.

17 июля NaVi проиграли FaZe Clan в финале турнира IEM Cologne, который проходил в Кельне (Германия). FaZe Clan получила 400 тысяч долларов за победу, а также право выступить на BLAST Premier: World Final 2022.