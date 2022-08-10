Киберспорт
CS:GO
Главная
Киберспорт
CS:GO

Сегодня, 15:11

RuFire заявил, что убрал бы все старые карты из CS:GO

Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Игрок команды BakS Алексей RuFire Бураков поделился мнением об изменении маппула в CS:GO.

«Я бы вообще расширил маппул или убрал все старые [карты] и добавил бы все новые, это бы очень обновило сцену и добавило интереса. Маппул бы выглядел так: Train, Cobblestone, Tuscan, Cache, Ancien, Vertigo и еще одна новая карта.
Или вообще сделал бы конкурс на разработку карт с крутым призовым и команды бы голосовали за новый маппул. Семь новых карт голосованием, вот это был бы хайп, и все это на новом движке!» — приводит Metaratings слова Буракова.

Предполагается, что компания Valve изменит маппул в CS:GO в честь 10-летия игры.

Источник: https://cybersport.metaratings.ru/news/rufire-ya-by-ubral-iz-mappula-vse-starye-karty-45578/
0
Читайте также
Что ждет «Спартак» и что происходит в клубе сейчас: новые инсайды «СЭ»
«Ференцварош» Черчесова развалился, Головин снова упустил шанс сыграть в ЛЧ. Обзор 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Buster: «NaVi сейчас никто не может заменить»
Реклама
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости