RuFire заявил, что убрал бы все старые карты из CS:GO

Игрок команды BakS Алексей RuFire Бураков поделился мнением об изменении маппула в CS:GO.

«Я бы вообще расширил маппул или убрал все старые [карты] и добавил бы все новые, это бы очень обновило сцену и добавило интереса. Маппул бы выглядел так: Train, Cobblestone, Tuscan, Cache, Ancien, Vertigo и еще одна новая карта.

Или вообще сделал бы конкурс на разработку карт с крутым призовым и команды бы голосовали за новый маппул. Семь новых карт голосованием, вот это был бы хайп, и все это на новом движке!» — приводит Metaratings слова Буракова.

Предполагается, что компания Valve изменит маппул в CS:GO в честь 10-летия игры.