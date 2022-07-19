Александр Kensi Гуркин высказался о возможном переходе Кирилла Boombl4 Михайлова в G2 Esports

Игрок forZe Александр Kensi Гуркин поделился мнением о том, что бывший капитан Natus Vincere Кирилл Boombl4 Михайлов может продолжить карьеру в G2 Esports.

«Самый видимый трансфер — TabseN, Hooxi. На счет Boombl4 тоже тяжело. Лично я не знаю, позволяет ли ему английский хорошо и комфортно коммуницировать, но думаю главная причина, по которой этот трансфер невозможен — репутация», — приводит слова Гуркина Cybersport.metaratings.ru.

В мае 2022 года Кирилла Boombl4 Михайлова исключили из команды Natus Vincere. Представители организации сообщили, что кик россиянина не связан с игровыми результатами команды и основан только на высоких репутационных рисках.