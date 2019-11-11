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Astralis стала чемпионом IEM Beijing 2019

08:40

Astralis победила 100 Thieves в финале IEM Beijing 2019 по CS:GO. Датский коллектив закончил встречу со счетом 3:0 — 16:14 на Vertigo, 16:5 на Nuke и 16:3 на Train. Команда Николая «device» Ридтца заработала 125 тысяч долларов.

Ранее Astralis обыграла FaZe Clan в полуфинале чемпионата. Коллектив Николы «NiKo» Ковача смог забрать лишь два раунда за весь матч. 100 Thieves боролась с Team Vitality за выход в финал турнира.

IEM Beijing 2019 прошел с 7 по 10 ноября в Китае. Восемь команд разыграли призовой фонд в 250 тысяч долларов.

Дополнительная информация

https://www.cybersport.ru/counter-strike-go/news/astralis-chempion-iem-beijing-2019

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