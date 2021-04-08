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Россия разрывает всех в мужском керлинге на ЧМ в Канаде. Что вообще происходит?

Владимир Иванов
Владимир Иванов
Обозреватель
Сегодня, 15:30
Сборная России по керлингу. Фото Федерация керлинга России
Сборная России по керлингу. Фото Федерация керлинга России
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Просто фантастический прорыв нашей команды за год до Олимпиады.

На протяжении всей истории у российского керлинга было женское лицо. Оно и понятно: Людмила Прививкова и Анна Сидорова — яркие девушки. Анастасия Брызгалова вообще стала одной из главных звезд Олимпиады в Пхенчхане. Да и практически все успехи связаны с именно с женскими командами.

Публикация от Anna Sidorova (@curlme_anna)

И вот сейчас на проходящем в канадском Калгари мужском чемпионате мира наши всячески дают понять: керлинг — это не только про женщин. В прежние годы наша мужская сборная на чемпионатах мира постоянно балансировала на грани последних мест. Так, на ЧМ-2017 команда проиграла 11 игр из 11. И не сказать, что всех это прямо-таки шокировало. Просто данность.

А вот то, что происходит в Канаде сейчас, — что-то неправдоподобно прорывное. Сергей Глухов (скип), Евгений Климов, Дмитрий Миронов, Антон Калалб и Даниил Горячев дают такого жару, что весь мир в шоке. За всю историю Россия никогда не побеждала на одном ЧМ более пяти раз. Прямо сейчас у команды, которую тренирует Александр Козырев, уже восемь (!) побед. А впереди еще три игры группового этапа. И потом с высокой долей вероятности — плей-офф.

Наша сборная, которая на последнем ЧЕ была лишь девятой и только чудом прорвалась на ЧМ в Канаду (от Европы на мировое первенство приглашалсь восемь команд, но Россия выцепила единственную на весь мир квоту по рейтингу), уже сняла скальпы с:

— Нидерландов (8:5)

— Южной Кореи (9:3)

— Китая (10:6)

— Германии (6:4)

— Японии (10:5)

— США (11:8) — американцы, кстати, олимпийские чемпионы Пхенчхана

— Италии (8:7)

— Канады (8:7) — у канадцев самая титулованная сборная планеты, с 1959 года они только восемь раз не попадали на пьедестал ЧМ, победив при этом 36 раз!

Людмила Прививкова.«Вернулась ради мечты об олимпийской медали». Сенсационный камбэк звезды российского керлинга

Проиграли россияне дважды. Шведам в экстраэнде (7:8) — плюс совсем не пошло со швейцарцами — 2:8.

Прямо сейчас наша команда на чистом втором месте в таблице и делит со шведами лидерство по потерянным очкам. На групповом раунде осталось три игры: с Норвегией, Шотландией и Данией. Даже одна победа гарантирует исторический плей-офф. До него Россия никогда прежде в своей истории не добиралась.

Больше того, топ-6 — это квалификация в Пекин-2022. Наши керлингисты-мужчины участвовали в Олимпийских играх лишь единожды — в Сочи-2014, куда получили автоматическую квоту.

Команда Глухова уже забралась на небывалые прежде высоты, и если получится завоевать место на Игры в Китае, это уже будет грандиозным успехом. Но если все так хорошо идет, то смысла останавливаться на достигнутом нет. Почему бы не побороться за призовую тройку?

Тогда все точно узнают, что в России есть мужской керлинг. И что его уровень — очень даже солидный.

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