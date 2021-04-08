Россия разрывает всех в мужском керлинге на ЧМ в Канаде. Что вообще происходит?

Просто фантастический прорыв нашей команды за год до Олимпиады.

На протяжении всей истории у российского керлинга было женское лицо. Оно и понятно: Людмила Прививкова и Анна Сидорова — яркие девушки. Анастасия Брызгалова вообще стала одной из главных звезд Олимпиады в Пхенчхане. Да и практически все успехи связаны с именно с женскими командами.

И вот сейчас на проходящем в канадском Калгари мужском чемпионате мира наши всячески дают понять: керлинг — это не только про женщин. В прежние годы наша мужская сборная на чемпионатах мира постоянно балансировала на грани последних мест. Так, на ЧМ-2017 команда проиграла 11 игр из 11. И не сказать, что всех это прямо-таки шокировало. Просто данность.

А вот то, что происходит в Канаде сейчас, — что-то неправдоподобно прорывное. Сергей Глухов (скип), Евгений Климов, Дмитрий Миронов, Антон Калалб и Даниил Горячев дают такого жару, что весь мир в шоке. За всю историю Россия никогда не побеждала на одном ЧМ более пяти раз. Прямо сейчас у команды, которую тренирует Александр Козырев, уже восемь (!) побед. А впереди еще три игры группового этапа. И потом с высокой долей вероятности — плей-офф.

Наша сборная, которая на последнем ЧЕ была лишь девятой и только чудом прорвалась на ЧМ в Канаду (от Европы на мировое первенство приглашалсь восемь команд, но Россия выцепила единственную на весь мир квоту по рейтингу), уже сняла скальпы с:

— Нидерландов (8:5)

— Южной Кореи (9:3)

— Китая (10:6)

— Германии (6:4)

— Японии (10:5)

— США (11:8) — американцы, кстати, олимпийские чемпионы Пхенчхана

— Италии (8:7)

— Канады (8:7) — у канадцев самая титулованная сборная планеты, с 1959 года они только восемь раз не попадали на пьедестал ЧМ, победив при этом 36 раз!

Проиграли россияне дважды. Шведам в экстраэнде (7:8) — плюс совсем не пошло со швейцарцами — 2:8.

Прямо сейчас наша команда на чистом втором месте в таблице и делит со шведами лидерство по потерянным очкам. На групповом раунде осталось три игры: с Норвегией, Шотландией и Данией. Даже одна победа гарантирует исторический плей-офф. До него Россия никогда прежде в своей истории не добиралась.

Больше того, топ-6 — это квалификация в Пекин-2022. Наши керлингисты-мужчины участвовали в Олимпийских играх лишь единожды — в Сочи-2014, куда получили автоматическую квоту.

Команда Глухова уже забралась на небывалые прежде высоты, и если получится завоевать место на Игры в Китае, это уже будет грандиозным успехом. Но если все так хорошо идет, то смысла останавливаться на достигнутом нет. Почему бы не побороться за призовую тройку?

Тогда все точно узнают, что в России есть мужской керлинг. И что его уровень — очень даже солидный.