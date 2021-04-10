Наши керлингисты уже герои. В чем причина их успеха?

В полуфинале чемпионата мира мужскую сборную России ждет матч против швейцарцев или американцев.

Мужской чемпионат мира по керлингу в канадском Калгари временно приостановлен из-за положительных тестов спортсменов на ковид. Турнир уже дошел до стадии четвертьфинала, и среди участников плей-офф не выявлено носителей коронавируса. Тем не менее их решено дополнительно проверить в субботу. Возобновить выступления они смогут только при условии отрицательного анализа. Эта задержка несколько сбивает победный ритм российской команды Сергея Глухова. Тем не менее наших керлингистов, независимо от результата двух оставшихся поединков, уже можно считать героями. Впервые в истории они пробились в полуфинал и гарантировали себе путевку на Олимпиаду-2022.

В ожидании соперника

В полуфинале россияне, выступающие в Калгари под нейтральным флагом, ждут победителя пары Швейцария — США. Олимпийских чемпионов, американцев, команда Глухова в круговом турнире обыграла со счетом 11:8. А вот швейцарцам наши уступили без вариантов — 2:8. Это было одно из двух поражений сборной RCF на начальной стадии чемпионата. Вторым обидчиком российской дружины на первом этапе в экстра-энде стали шведы — сильнейшая мужская команда современности. Скип сборной Швеции Никлас Эдин — четырехкратный чемпион мира, причем бравший золото в двух последних розыгрышах. В полуфинале Эдин и Ко сыграют с шотландцами — родоначальники керлинга сумели провести свой четвертьфинал до локдауна.

Что касается нашей команды, то о сенсационности ее результатов уже написано очень много. Два года назад (ЧМ-2020 был отменен из-за пандемии) коллектив Глухова стал только девятым, ни о каком плей-офф там речь не шла. И это был лучший результат за семь лет выступления россиян в элите мужского керлинга. На чемпионате Европы-2019 наши керлингисты вылетели из элитного дивизиона чемпионата Европы и заняли второе место на отборочном турнире. Это не давало им права выступить на ЧМ-2021. Но международная федерация приняла решение расширить состав участников чемпионата в Калгари, включив в него лучшую сборную из мирового рейтинга, и эта путевка счастливо досталась России.

И тут начались чудеса. В 13 матчах кругового турнира чемпионата мира российская команда одержала 11 побед, что позволило нашему коллективу квалифицироваться на Олимпиаду (до сих пор мужчины из России пробивались туда только благодаря хозяйской квоте в 2014 году). «Это потрясающее чувство, — прокомментировал успех в групповом турнире Глухов. — Я считаю, что это один из лучших дней в моей карьере. Это была действительно тяжелая неделя, но наша игра становилась все лучше и лучше матч за матчем».

Долгий взлет

Кто же такие Сергей Глухов и его напарники, совершившие такой грандиозный прорыв? 28-летний уроженец Челябинска Глухов на самом деле достаточно опытный керлингист, хотя и не хватавший раньше звезд с неба. На удивление, Сергей в последний раз выигрывал чемпионат России в 2017 году — в последние два года он с командой из Краснодарского края был только вторым, уступая соперникам из Питера. Ради ЧМ-2021 в Калгари была составлена сборная, в которую вошли два петербуржца (Дмитрий Миронов и Евгений Климов), два представителя Краснодарского края (Сергей Глухов и Даниил Горячев) и участник Олимпиады в Сочи Антон Калалб.

Глухов в Сочи-2014 был в резерве, но так и не сыграл. Но за год до домашней Олимпиады он отличился на юниорском чемпионате мира, завоевав серебро в составе команды Евгения Архипова. О начале своего пути в керлинг Сергей рассказывал так: «В детстве семь лет занимался теннисом, но из Челябинска сложно выйти на высокий уровень. В 2008 году мой отец познакомился с Ефимом Жиделевым, который и начал развивать керлинг в Челябинской области. Так я вместе с отцом пришел на тренировку, чтобы увидеть все своими глазами. И потихоньку затянуло. Позвал с собой друга, Диму Миронова, который тоже сейчас в сборной России. Вместе с ним большой путь проделали. Спустя два с половиной года отправился на свои первые крупные международные соревнования — первенство Европы в Праге в 2010 году».

Во взрослой сборной России Глухов дебютировал в 2014 году, уже после сочинской Олимпиады. Ну а главным его международным успехом до сих пор считается победа на международном турнире по керлингу WCT Red Square Classic 2019, который проходил в Москве. Сергею тогда помогали Артур Али, Дмитрий Миронов и Антон Калалб. 33-летний Калалб — самый опытный из состава сборной России на ЧМ-2021. Он играл за нашу команду еще на первом для россиян чемпионате мира в 2013-м. Очень опытным игроком также является Даниил Горячев. В 2016-м он в составе команды Александра Крушельницкого стал чемпионом мира среди смешанных команд. В общем, большинство наших керлингистов долго шли к нынешнему успеху. Тем ценнее их нынешний результат.