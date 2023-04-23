Чемпионы мира по керлингу Крушельницкий и Брызгалова сыграли впервые после Олимпиады-2018

Двукратные чемпионы мира по керлингу Анастасия Брызгалова и Александр Крушельницкий сыграли первый после Олимпийских игр 2018 года официальный матч, сообщает ТАСС.

В воскресенье спортсмены начали выступление на международном турнире Nornickel Curling Cup, который проходит в Дудинке (Красноярский край). Турнир проходит в формате дабл-микст и завершится 26 апреля. В первой игре Брызгалова и Крушельницкий победили представителей Казахстана со счетом 9:1.

В этой же дисциплине пара завоевала бронзу на Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане, однако была лишена награды из-за положительной допинг-пробы у Крушельницкого — в ней был обнаружен мельдоний.

Крушельницкий в прошлом году возобновил карьеру после четырехлетней дисквалификации, в то время как Брызгалова в 2020 году завершила спортивную карьеру в связи с беременностью и перешла на тренерскую работу. Пара решила возобновить совместные выступления ради участия в Nornickel Curling Cup.