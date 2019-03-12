Криштиану Роналду, Хабиб Нурмагомедов и Мария Шарапова в топ-100 спортсменов от ESPN

Американский канал ESPN опубликовал ежегодный рейтинг самых популярных спортсменов мира.

Для создания сравнительной системы ранжирования разработана формула, которая включает в себя зарплаты спортсменов и их призовые, доходы от неспортивной деятельности, популярность в соцсетях (Facebook, Twitter, Instagram) и поисковые запросы Google.

В четвертый раз подряд его возглавил португальский нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду.

Следом за Роналду расположились форвард "Лейкерс" Леброн Джеймс и нападающий "Барселоны" Лионель Месси.

Из российских спортсменов в рейтинг попали чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов (15-е место) и теннисистка Мария Шарапова (37-е место).

В десятку самых популярных спортсменов вошли:

1. Криштиану Роналду (Футбол, Португалия),

2. Леброн Джеймс (Баскетбол, США),

3. Лионель Месси (Футбол, Аргентина),

4. Неймар (Футбол, Бразилия)

5. Конор Макгрегор (ММА, Ирландия),

6. Роджер Федерер (Теннис, Швейцария),

7. Вират Кохли (Крикет, Индия),

8. Рафаэль Надаль (Теннис, Испания),

9. Стеф Карри (Баскетбол, США),

10. Тайгер Вудс (Гольф, США).