Газзаев прокомментировал назначения Чернышенко и Матыцина

Зампредседателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, заслуженный тренер РФ Валерий Газзаев прокомментировал назначения Дмитрия Чернышенко и Олега Матыцина.

Во вторник президент КХЛ и бывший глава оргкомитета зимних Олимпийских игр 2014 года в Сочи Чернышенко был назначен вице-премьером, курирующим спорт, а президент Международной федерации студенческого спорта (FISU) Матыцин — министром спорта РФ.

— Я знаю Дмитрия Чернышенко как опытного спортивного деятеля, который проявил себя эффективным менеджером при подготовке, к примеру, Олимпиады, поэтому его назначение на должность зампредседателя правительства, курирующего спорт, считаю обоснованным, — подчеркнул Газзаев. — Чернышенко — человек со спортивной закалкой, уже успешно показавший себя в спортивной сфере. Надеюсь, что его решения на новом посту будут способствовать успешному выступлению наших спортсменов на международной арене. Надеюсь, в будущем мы больше не станем свидетелями каких-либо допинг-потрясений.

Что касается назначения Олега Матыцина министром спорта РФ, то лично я с ним пока не знаком, но хотелось бы, чтобы он открыл новую страницу в нашем спорте.