Экс-министр спорта РФ Павел Колобков получил должность в «Газпром-нефти»

Бывший министр спорта России Павел Колобков избран в правление «Газпром-нефти» и назначен заместителем генерального директора по работе с федеральными органами власти, сообщает официальный сайт компании. В сферу его ответственности войдут вопросы координации взаимодействия с министерствами и ведомствами РФ.

Напомним, что шестикратный (1991, 1993, 1994, 2002, 2003, 2005) чемпион мира, олимпийский чемпион в личном первенстве (2000), двукратный серебряный и трехкратный бронзовый призер Олимпиад по фехтованию на шпагах с октября 2016 по январь 2020 года занимал пост министра спорта РФ.