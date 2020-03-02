Экс-министр спорта РФ Павел Колобков получил должность в «Газпром-нефти»
Бывший министр спорта России Павел Колобков избран в правление «Газпром-нефти» и назначен заместителем генерального директора по работе с федеральными органами власти, сообщает официальный сайт компании. В сферу его ответственности войдут вопросы координации взаимодействия с министерствами и ведомствами РФ.
Напомним, что шестикратный (1991, 1993, 1994, 2002, 2003, 2005) чемпион мира, олимпийский чемпион в личном первенстве (2000), двукратный серебряный и трехкратный бронзовый призер Олимпиад по фехтованию на шпагах с октября 2016 по январь 2020 года занимал пост министра спорта РФ.
Дополнительная информация:
https://www.gazprom-neft.ru/press-center/news/sovet_direktorov_gazprom_nefti_naznachil_pavla_kolobkova_zamestitelem_generalnogo_direktora_po_rabot/