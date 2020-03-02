Хроника
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Хроника

Экс-министр спорта РФ Павел Колобков получил должность в «Газпром-нефти»

20:10
Павел Колобков. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Павел Колобков. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Теги:

Бывший министр спорта России Павел Колобков избран в правление «Газпром-нефти» и назначен заместителем генерального директора по работе с федеральными органами власти, сообщает официальный сайт компании. В сферу его ответственности войдут вопросы координации взаимодействия с министерствами и ведомствами РФ.

Напомним, что шестикратный (1991, 1993, 1994, 2002, 2003, 2005) чемпион мира, олимпийский чемпион в личном первенстве (2000), двукратный серебряный и трехкратный бронзовый призер Олимпиад по фехтованию на шпагах с октября 2016 по январь 2020 года занимал пост министра спорта РФ.

Дополнительная информация:

https://www.gazprom-neft.ru/press-center/news/sovet_direktorov_gazprom_nefti_naznachil_pavla_kolobkova_zamestitelem_generalnogo_direktora_po_rabot/

Хроника: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
5
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир