«Тай-брейк будет максимально нервным. Болельщикам будет весело». Рублевский — о развязке матча за корону

Ян Непомнящий имел хорошие шансы закончить матч досрочно, но Дин Лижэнь все-таки сумел спастись.

Матч за звание чемпиона мира по шахматам-2023

Ян Непомнящий — Дин Лижэнь — 7-7 (после 14 партий)

30 апреля — тай-брейк

В заключительной 14-й партии матча на первенство мира Дин Лижэнь и Ян Непомнящий сыграли вничью. Она была зафиксирована только на 90-м ходу. У россиянина было преимущество, но реализовать его до прохождения первого контроля ему не удалось. В эндшпиле китайскому гроссмейстеру, игравшему белыми, удалось отзащищаться. Это была самая долгая партия матча в Астане, она продолжалась 6 часов 34 минуты. Таким образом, нас ждет тай-брейк. Фаворитом там будет наш шахматист, отметил «СЭ» тренер сборной России Сергей Рублевский.

Физически больно смотреть на все это

Ситуация в Астане очень напоминала матч между Виши Анандом и Веселином Топаловым, который состоялся в Софии 13 лет назад. Тогда к последней партии основной серии был равный счет, который давал обоим игрокам возможность при неблагоприятном течении партии играть на ничью. С другой стороны, Топалов, имеющий худшие результаты в быстрых шахматах, был, пожалуй, более заинтересован в том, чтобы завершить матч без тай-брейка. То, что в данной партии он играл белыми, должно было стать дополнительным стимулом к активной, наступательной игре.

В дебюте Топалов не смог получить преимущество, а на 32-м ходу сделал явно проигрышный ход, дающий возможность черным захватить центр. После этого партия для белых «покатилась под откос», а задача черных состояла лишь в том, чтобы безошибочно довести ее до практически гарантированной победы. Поняв фатальность своей ошибки, Топалов тем не менее продолжил активно обороняться, возможно, рассчитывая на ошибку Ананда. Однако Виши ответного зевка не допустил, оборона Топалова была планомерно разрушена, после 57-го хода белые сдались. Так Ананд отстоял звание чемпиона мира.

Дин вспоминал те события на пресс-конференции после 13-й партии, но не решился играть в стиле Топалова. На доске образовалась защита Нимцовича, которую гроссмейстеры уже разыгрывали в столице Казахстана. Но один из самых непредсказуемых матчей за мировую коронку все-таки подготовил еще один сюрприз для любителей шахмат. То Ян, хорошо попав в подготовку, сделал спорный ход слоном назад, то Дин в ответ, имея несколько спокойных возможностей, отправляет коня на g5... Ян моментально ответил на 12.Кg5!? h6 13. h4!? После этого быстрая ничья была исключена.

Затем гроссмейстеры обменялись ферзями, компьютер показывал полное равенство. Но тут у Дина не выдержали нервы: за несколько минут он сначала испортил себе пешечную структуру, а затем и вовсе пожертвовал пешку на g2! После этого игра пошла на два результата: победа черных или ничья. Некоторые опытные комментаторы и вовсе стали говорить, что у белых безнадежная позиция.

Однако Непомнящий допустил серьезную ошибку, не найдя сильнейшего продолжения: «Мне уже физически больно смотреть на это все», — сказал в эфире официального канала ФИДЕ Даниил Дубов.

Ян Непомнящий. Фото Reuters

Помучить соперника

Тем не менее Ян продолжил борьбу. После серии разменов наш шахматист зашел в ладейный эндшпиль с лишней пешкой. Казалось, что там соперники быстро согласятся на ничью, чтобы отправиться готовиться к тай-брейку, но на деле вышло иначе. Россиянин решил идти до конца, раз за разом проверяя соперника. Над одним из ходов после первого прохождения контроля китаец думал более 20 минут. На 64-м ходу после неточности Дина у черных вновь появился небольшой шанс на победу.

Заканчивался уже шестой час игры. Оба гроссмейстера уже не отходили от доски. На втором контроле (когда уже идет добавление 30 секунд после каждого хода) Дин умудрился попасть в цейтнот. После 68-го хода у Непомнящего оставалось 35 минут, у соперника — 5. Но отстоять ничью китайцу все же удалось.

Таким образом, гроссмейстеры набрали по 7 очков, и победитель матча будет определен на тай-брейке. Он состоится по необычным правилам: 4 партии с контролем времени, по 25 минут на партию + 10 секунд после каждого хода; в случае равного счета после 4 партий: 2 партии с контролем времени 5 минут на партию + 3 секунды после каждого хода. В случае равного счета — еще 2 партии на тех же условиях. В случае равного счета после предыдущей серии: одна партия с контролем времени 3 минуты на партию + 2 секунды после каждого хода. В случае ничейного результата соперники меняют цвета фигур и проводят по одной партии на тех же условиях до тех пор, пока один из них не одержит победу.

Победит тот, у кого нервы будут покрепче

— Почему Непомнящего все считают очевидным фаворитом тай-брейка, ведь у Лижэня выше рейтинг в рапиде? — вопрос тренеру сборной России Сергею Рублевскому.

— Рейтинг в рапиде по-другому рассчитывается, поэтому акцент на этом делать не стоит. Еще важный момент, что Дин в последние годы сыграл в рапид очень мало партий. Он и в классику сыграл немного из-за пандемии, поэтому Федерации шахмат Китая пришлось придумывать для него специальные внутренние турниры, чтобы он мог иметь возможность отобраться на турнире претендентов-2022 в Мадриде. И если брать мое мнение, то Ян фаворит, но с минимальным перевесом. Силы гроссмейстеров примерно равны, в том числе в быстром контроле. Вот когда был матч Карлсен — Каруана в Лондоне, то там Магнус даже не стал играть на победу в заключительной партии в классику. Он был уверен, что выиграет у Фабиано в быстрые. Это был факт, статистика была на его стороне с огромным отрывом.

— Каким вы видите характер тай-брейка?

— Он будет максимально нервным. Болельщикам будет весело. Точно не получится, что один выиграет первую партию, а три оставшиеся завершатся вничью.

Победит тот, у кого нервы будут покрепче. Надеюсь, что это будет Ян. Во-первых, он смог прийти в себя после поражения в 12-й партии, где на него нашло затмение. Многие говорили, что теперь он развалится, как у Дубае, но Ян выдержал эту громадную психологическую нагрузку. Во-вторых, я считаю, что как шахматист он сильнее Дина.

— Отказ от армагеддона на тай-брейке — верное решение?

— Абсолютно. Армагеддон — это уже перебор. Это даже нельзя сравнить с пенальти в футболе. Полная ерунда. Сейчас будет достаточно справедливый тай-брейк.

Дин Лижэнь. Фото Reuters

До блица дело не дойдет

— Вы верите, что дело дойдет до блица?

— Нет. Думаю, все решится в первых четырех партиях. У них и так результативность зашкаливает, а в рапиде это будет проявляться еще ярче. Может быть, они и сыграют 2:2, без ничьих. Но, думаю, это маловероятно.

— Тот факт, что в 14-й партии Ян стоял на выигрыш, не расстроит его перед тай-брейком?

— У него был не самый очевидный выигрыш. Не в один ход. Для него это уже мелочи, учитывая, что он пережил две партии назад. Если он справился с той ситуацией, то и сейчас все будет хорошо.

— К рапиду секунданты могут подготовить какие-то новинки?