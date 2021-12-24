Андрей Филатов: «Рад, что шахматисты возвращаются к «живой» игре»

В традиционном интервью президент Федерации шахмат России подводит итоги уходящего года.

Глава ФШР дал итоговое интервью, в котором вспомнил о главных событиях 2021 года и рассказал о ближайших перспективах шахмат в России и в мире.

— Андрей Васильевич, как в целом вы охарактеризовали бы уходящий год? Каким его запомнят шахматисты?

— Уходящий 2021 год был очень непростым, мы потеряли людей, которые очень много сделали для шахмат. Это наши коллеги и друзья, гроссмейстеры и тренеры: Евгений Свешников, Юрий Дохоян, Людмила Белавенец. Светлая им память!

В то же время, несмотря на все сложности, связанные с обеспечением безопасности здоровья спортсменов, нам удалось провести соревнования внутреннего календаря. Некоторые турниры отменились или перешли в онлайн, но в целом шахматисты вернулись к «живой» игре за доской.

— Расскажите подробнее именно про очные турниры, ведь 2020 год прошел под знаком онлайн-соревнований.

— Мы провели детское первенство России, «Белую ладью», личные и командные чемпионаты страны. Суперфиналы чемпионата России, которые проходят в рамках нашей популярной программы «Шахматы в музеях», в этом году принимала столица Башкирии город Уфа. Чемпионами стали гроссмейстеры Никита Витюгов (впервые) и Валентина Гунина (уже в четвертый раз).

Кроме того, в календаре Федерации шахмат России появилась серия фестивалей под общим названием «Гран-при Черного моря». 10 этапов «Гран-при» прошли при поддержке министерства спорта на юге России. В турнирах приняли участие свыше 3400 (!) шахматистов из 68 регионов страны, разного возраста и уровня подготовки. Триумфальную победу в абсолютном первенстве одержал гроссмейстер Михаил Демидов, лучшей среди женщин стала гроссмейстер Елена Томилова. Любопытно, что Елена вместе со своим мужем, гроссмейстером Дмитрием Кряквиным, и их сыном Андреем выиграла и первый приз в семейном зачете. Радует, что «шахматных» семей в России с каждым годом становится всё больше и больше.

Любителям шахмат скучать не придется

— Россия традиционно проводит много международных соревнований...

— ...И 2021 год не стал исключением. Международная шахматная федерация (ФИДЕ) доверяет нам проведение крупнейших соревнований мирового календаря. В апреле в Екатеринбурге завершился турнир претендентов — уникальный турнир в истории шахмат, который из-за ковидных ограничений растянулся на год с лишним. Победу в нем одержал российский гроссмейстер Ян Непомнящий, завоевавший право сразиться в матче за корону с Магнусом Карлсеном. Этот поединок, завершившийся недавно в Дубае, еще у всех на слуху.

С 10 июля по 8 августа в Сочи состоялись Кубки мира ФИДЕ среди мужчин и женщин. Впервые такие масштабные соревнования среди мужчин и женщин проходили параллельно. Шахматисты жили и играли в Красной Поляне, в среднегорье, где условия были очень комфортными. Это особо подчеркнул чемпион мира, который выступил на этом турнире, но занял только третье место. Кубок мира — единственный трофей, который пока еще не покорился Магнусу Карлсену.

— Тяжело ли проводить очные соревнования в условиях пандемии?

— Непросто, но необходимо! Все виды спорта вернулись к жизни, и шахматы не должны быть исключением. Седьмой чемпион мира Василий Васильевич Смыслов (в 2021 году исполнилось 100 лет со дня его рождения) завещал: «Главное — сохранить людей!» Мы часто вспоминали его слова, когда принимали протокол санитарной безопасности проведения Кубков мира. К нам приехали более 300 шахматистов из почти 100 стран, плюс тренеры, сопровождающие, судьи... Тесты ПЦР проводились для всех без исключения каждые три дня, несколько игроков пришлось снять с соревнования. Но память Смыслова мы не посрамили: все люди вернулись по домам живыми и здоровыми!

Что касается спортивных итогов, то обладательницей Кубка мира стала 12-я чемпионка мира Александра Костенюк, и я от души поздравляю эту замечательную спортсменку, одного из лидеров нашей сборной! Она завоевала путевку на турнир претенденток, который состоится в 2022 году. В мужском Кубке нам повезло чуть меньше: Сергей Карякин занял лишь второе место, уступив в финале молодому польскому гроссмейстеру Яну-Кшиштофу Дуде. Впрочем, и второе место — несомненный успех, поскольку Сергей выполнил главную задачу — отобрался на турнир претендентов-2022. Очень уверенно выступал в Сочи наш молодой талант Андрей Есипенко, однако дорогу ему преградил сам Магнус Карлсен: в абсолютно равной и очень нервной борьбе чемпион мира оказался чуть сильнее и победил на тай-брейке, в блицпартиях.

— А если выйти за пределы нашей страны и посмотреть, как выглядели российские шахматисты на международной арене?

— С 20 августа по 15 сентября состоялась вторая онлайн-олимпиада ФИДЕ, в которой приняли участие сборные 153 стран мира. Сборная России выступала в таком составе: мужчины — Александр Грищук, Даниил Дубов, Владислав Артемьев, Владимир Федосеев; женщины — Александра Горячкина, Александра Костенюк, Екатерина Лагно и Валентина Гунина; юниоры — Андрей Есипенко, Володар Мурзин; юниорки — Полина Шувалова, Лея Гарифуллина. Капитан команды — гроссмейстер Александр Мотылев. В отборочной группе россияне заняли чистое первое место, выиграв все девять матчей. На стадии плей-офф мы последовательно обыграли команды Венгрии (1/4 финала), Китая (полуфинал) и США (Китай). Второй год подряд сборная России становится победителем онлайн-олимпиады ФИДЕ.

Для женской сборной России 2021 год сложился исключительно удачно: наши «золотые девочки» под руководством гроссмейстера Сергея Рублевского выиграли очные чемпионаты Европы и мира. Браво!

В ноябре — декабре в Дубае на полях Всемирной выставки «Экспо-2020» состоялся матч на первенство мира, в котором Ян Непомнящий пытался отобрать чемпионскую корону у непобедимого норвежца Магнуса Карлсена. В первой половине матча шла абсолютно равная, упорная и красивая борьба. Что случилось дальше, почему Ян стал допускать так много ошибок и играть явно ниже своего уровня, еще предстоит разобраться ему и его тренерам. В любом случае, Непомнящий приобрел бесценный опыт, и если он сделает правильные выводы из своего поражения, то вполне сможет продолжить штурм вершины. В турнире претендентов-2022 среди восьми участников будут как минимум два россиянина: Непомнящий и Карякин. Надеюсь, что еще кто-нибудь из наших спортсменов сумеет отобраться из серии «Гран-при ФИДЕ». В феврале — апреле 2022 года в серии будут разыграны две оставшиеся претендентские путевки.

Наконец, пару дней назад в польском городе Катовицы завершились чемпионаты Европы по быстрым шахматам и блицу, и чемпионом Старого Света по рапиду стал тренер мужской сборной нашей страны Александр Мотылев. А в Рождество в столице Польши пройдут чемпионаты мира по рапиду и блицу с участием многих ведущих гроссмейстеров планеты. На старт собираются выйти и Магнус Карлсен, и Ян Непомнящий, так что во время рождественских каникул любителям шахмат скучать не придется!

Играйте в шахматы!

— Каким был главный вектор развития шахмат в 2021 году?

— Главное направление нашей работы не меняется уже много лет — это популяризация шахмат всеми доступными нам способами. Наш проект «Шахматы в школах» ежегодно набирает обороты, он проходит уже в 18 регионах России. Первичное знакомство с шахматами в начальной школе получили 380 000 детей, на курсах повышения шахматной квалификации обучены примерно 4000 педагогов; почти 1500 школ получили шахматную литературу и инвентарь. Шахматные тренеры в России востребованы и зарабатывают достойные деньги.

О степени популярности нашей игры можно судить хотя бы по тому, что мюзикл «Шахматы» второй год идет в Москве с огромным успехом. А в среду в Москве состоялась премьера художественного фильма «Чемпион мира», основанного на биографии Анатолия Евгеньевича Карпова. Надеюсь, что у этого фильма будет счастливая прокатная судьба.

— Последний вопрос: чего вы ждете от 2022 года?

— В первую очередь — проведения в Ханты-Мансийке и Москве Всемирной шахматной Олимпиады. Это главный командный турнир в нашем виде спорта. Из-за пандемии Олимпиаду переносили уже дважды, она должна была пройти в 2020 году. Надеюсь, в 2022-м она состоится, а российские команды покажут достойный результат.

Мы активно готовимся к этому турниру, потому что это прекрасная возможность вовлечь в шахматы как можно больше любителей и болельщиков. Буквально через несколько дней по красной ветке московского метро начнет ходить шахматный поезд. Это первый подобный проект в истории! Поезд мы запускаем вместе с коллегами из мюзикла «Шахматы» и надеемся, что он понравится и профессионалам, и болельщикам со стажем, и начинающим любителям. Играйте в шахматы в 2022 году — и, конечно, будьте здоровы, берегите себя и своих близких!