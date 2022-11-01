Карпов пошел на поправку? Источники сообщают об улучшении состояния шахматиста

12-й чемпион мира приходит в себя после «падения на снег во время похода за кофе».

Приходят обнадеживающие новости о состоянии легенды мировых шахмат Анатолия Карпова, который в конце прошлой недели был госпитализирован в тяжелом состоянии после падения на улице. О характере травм, а также обстоятельствах их получения появлялась крайне противоречивая информация. Однако, похоже, все не так страшно. Помощник 12-го чемпиона мира Альберт Степанян говорит, что в течение недели 71-летний депутат Госдумы может быть выписан и отправлен домой.

Упал в кругу семьи

«Действительно, произошел неприятный инцидент. Анатолий Евгеньевич поскользнулся, упал и ударился головой, — сообщил ТАСС Степанян. — Его увезли в больницу, где врачи оказали помощь. Переломов нет, Анатолий Евгеньевич в сознании, но получил сотрясение мозга. Врачи сказали, что в течение недели его выпишут. Все сообщения про нападение, ИВЛ, переломы — это ересь какая-то».

Ранее «Известия» сообщали, что Карпова доставили в больницу в ночь на 29 октября. Шахматист получил травмы в результате неудачного падения возле здания Госдумы. Депутата обнаружили без сознания и доставили в НИИ скорой помощи имени Склифосовского. Также отмечалось, что Карпов в момент получения травм якобы находился в состоянии алкогольного опьянения. Легендарный спортсмен попал в реанимацию с переломом левой бедренной кости и закрытой черепно-мозговой травмой.

При этом жена чемпиона мира заявила, что ее супруг не становился жертвой нападения, а упал, когда они вместе шли за кофе в магазин. Женщина пояснила, что спуск на месте ЧП «неприятный, там всегда лужи». «Бытовая травма осенняя, обычная. Без всяких криминальных оттенков. Что называется, в кругу семьи он упал, можно сказать», — добавила женщина. По ее словам, Карпов всего лишь поскользнулся у своего подъезда и захромал.

«Мы думали, нога. А поехали в травмпункт: «Слушайте, — говорят. — У вас что-то с головой не то, головой ударился». Ну и потом уже стали смотреть — небольшая гематома. Но сейчас мне врач позвонил и сказал, что она уже рассасывается. Он в сознании, ничего с ним такого нет. Понаблюдают дня три и все — я так думаю, надеюсь», — пояснила жена гроссмейстера, отметив, что Анатолий Евгеньевич находится в удовлетворительном состоянии — опасения сняты, гематома в положительной динамике.

Гроссмейстер Анатолий Карпов. Фото Global Look Press

Всякое случается в жизни

Гроссмейстер Сергей Карякин со ссылкой на помощников Карпова также заявил, что легенда советского и российского спорта идет на поправку. «Желаю ему скорейшего выздоровления. Бывает так, что на ровном месте получаются такие травмы. Погода сильно испортилась, выпал первый снег, вот и упал неудачно. Всякое случается в жизни. Надо Анатолия Евгеньевича поддержать в такой ситуации. Подробностей о его текущем состоянии не знаю, но его окружение уверено, что он идет на поправку», — сказал Карякин в разговоре с РИА «Новости Спорт».

Ранее ходили слухи, что чемпион мира подключен к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ), что у гроссмейстера диагностировали отек мозга, переломы правой теменной и правой височной костей, множественные гематомы головы и травматическое субарахноидальное кровоизлияние. Кроме того, его состояние также якобы осложняется хроническими заболеваниями. Однако пресс-служба фракции «Единая Россия» в нижней палате парламента РФ успокоила поклонников таланта Карпова: «Ему оказывается вся необходимая медицинская помощь. Полученная травма носит бытовой характер».

В 1970-х Карпов был одним из самых известных спортсменов Советского Союза. Его чемпионские матчи против Виктора Корчного и Гарри Каспарова — одни из самых ярких страниц в истории советского спорта. Анатолий Евгеньевич активно играл до конца 1990-х и только после 50 лет существенно свернул шахматную карьеру. Кроме того, он много сил тратил на работу в «Фонде мира», а также начал политическую карьеру. В данный момент он является депутатом от «Единой России» и представляет в Госдуме Курганскую и Тюменскую области, а также Ямало-Ненецкий автономный округ.