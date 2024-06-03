«Кто бы что ни говорил, массовость в российских шахматах отличная». В Сочи стартовал самый знаменитый турнир страны

Исполнительный директор ФШР Александр Ткачев — о начале соревнований «Белая ладья», юниорском ЧМ и составе на Игры БРИКС.

В воскресенье, 2 июня, в Сочи состоялся первый тур финала Всероссийских соревнований по шахматам «Белая ладья» среди команд общеобразовательных организаций. В первом туре громких неожиданностей не произошло. Отметим ничейный результат в матче Тульская область — Кыргызская Республика: россияне разошлись миром с командой, имеющей третий стартовый номер. На первом и втором столах дружины Московской области и Москвы с сухим счетом разгромили Санкт-Петербург и Костромскую область соответственно. Представители Тюменской области со счетом 3:1 победили астраханцев, а школьники из Саратовской области с таким же результатом выиграли у ребят из Республики Северная Осетия — Алания.

Об особенностях традиционного международного турнира в интервью «СЭ» рассказал исполнительный директор Федерации шахмат России (ФШР) Александр Ткачев. Также мы обсудили стартовавший в Индии чемпионат мира среди юниоров и дополнительную мотивацию приехать на суперфинал-2024 топ-гроссмейстерам.

В 2018 году на «Белой ладье» играл Гукеш

— Александр Васильевич, как оцените представительство регионов на «Белой ладье»? Какие участвуют впервые?

— В этом году у нас участвуют 88 субъектов РФ — по одной команде от региона (традиция «Белой ладьи»). Не хватает только самого малочисленного Ненецкого автономного округа. Если мы берем новейшую историю, то с 2014 года, когда «Белую ладью» открывал Президент России Владимир Путин, это максимальное представительство. Перед этим рекорд был — 80 команд из России. Впервые же принимают участие Херсонская и Запорожская области.

— Какие иностранные команды заявились в 2024 году?

— У нас есть по одной команде из Кыргызстана и Белоруссии. Это придает «Белой ладье» статус международного турнира.

— Могли бы объяснить, чем «Белая ладья» отличается от других детских соревнований?

— Во-первых, шахматный турнир «Белая ладья» был основан в 1969 году, благодаря чему является одним из старейших в России. «Белая ладья» — всесоюзный, с 2004 года — всероссийский и с 2014 года — международный шахматный турнир среди команд общеобразовательных учреждений.

Таким образом, этому соревнованию исполняется 55 лет. В 15 республиках были массовые отборы, и лучшие из лучших играли во всесоюзном финале. Автором идеи был наш знаменитый тренер Анатолий Авраамович Быховский, который, кстати, в апреле 2024-го отпраздновал 90-летие. Задумка заключалась в развитии массовых шахмат.

Во-вторых, важно отметить, что это турнир для школьников до 14 лет и в нем всегда играли шахматисты, которые потом становились сильными гроссмейстерами. Например, в прошлом году в «Белой ладье» участвовал Иван Землянский, который недавно стал самым юным российским гроссмейстером в истории. В этом году из новых звездочек на «Белой ладье» выступают Роман Шогджиев, Оксана Горячкина, сестра нашей ведущей шахматистки Александры Горячкиной, Диана Преображенская, Артем Ахмедов, Александр Усов. В свое время играли будущие гроссмейстеры: Константин Ланда, Владимир Беликов, Руслан Щербаков, Евгений Наер... Евгений, кстати, в 1991 году стал победителем последних Всесоюзных финальных соревнований пионерских дружин на приз клуба ЦК ВЛКСМ «Белая ладья». В 2018 году в Дагомысе, когда турнир также был международным, в составе Индии «Белую ладью» выиграл Гукеш Доммараджу. Недавний победитель турнира претендентов играл на первой доске и был неудержим (9 из 9 возможных).

Гукеш Доммараджу на «Белой ладье» в 2018 году. Фото Владимир Барский / ФШР

В-третьих, могу сказать, что без малого 41 тысяча детей принимала участие в отборочных соревнованиях. Это хорошие цифры. Кто бы что ни говорил, массовость в российских шахматах отличная. Региональные федерации есть во всех 89 субъектах РФ. Причем не только на бумаге, а они юридические аккредитованные, проводят много своих турниров. Честно, не знаю, в какой еще всероссийской федерации есть такие показатели. Чтобы не быть голословным, могу еще отметить, что в нашем рейтинг-листе значится 472 982 шахматиста. Это те люди, кто сыграл хотя бы одну обсчитанную профессиональную партию. Приближаемся к полумиллионной отметке.

— В рамках «Белой ладьи» впервые проходит турнир «Шахматное поле», в чем его особенность?

— Не совсем в рамках. Скорее это параллель «Белой ладьи». «Шахматное поле» — самостоятельный турнир для команд, составленных из детишек, обучающихся в сельской местности и малых городах. Не секрет, что с крупными городами соперничать тяжело, даже в не самых больших регионах. Хотя в первенстве Удмуртской Республики победила именно сельская команда, но это скорее исключение. Поэтому, чтобы поднять интерес у детей, мы стараемся создавать равные возможности, создав отдельный турнир. Критерий — население города/села должно быть до 70 тысяч жителей. В первый год собралось 22 команды. Уверен, что в следующем будет заметно больше коллективов.

Результаты суперфинала будут влиять на формирование сборной на Игры дружбы

— В Индии стартовал юниорский чемпионат мира до 21 года. Как оцените шансы наших спортсменов?

— Считаю, что Алексей Гребнев и Рудик Макарян вполне могут рассчитывать на самые высокие места. У Алексея второй стартовый номер, Рудик — действующий чемпион России в этой категории. Отрадно, что в первом туре оба начали с побед черным цветом. У юниорок Анна Журова черными сыграла вничью с Еленой Коксой из Хорватии. Старт неплохой, особенно учитывая, что первый тур всегда получается волнительным. Например, рейтинг-фаворит Абхиманью Мишра белыми уступил молодому шахматисту из Индии Харшиту Павару.

Фото ФШР

Мы давно не выигрывали это соревнование шахматных принцев и принцесс. Из ребят последним был Михаил Антипов (Ханты-Мансийск, 2015), у девушек — Полина Шувалова (Нью-Дели, 2019). В прошлом году Арсений Нестеров попал в дележ первого — третьего мест, но по дополнительным показателям стал вторым.

— Хотел спросить вас и про суперфинал, где в этом году будет разыгрываться прямой выход на Кубок мира-2025. Как думаете, насколько серьезный состав соберется в Барнауле?

— Понятно, что привлекательность суперфинала можно повысить простым способом, например, в два раза увеличив призовой фонд. Но можно и сделать более привлекательной спортивную составляющую. Пять человек из 12 в открытом турнире и трое в женском получат прямую путевку на Кубок мира — а Кубке мира, как вы знаете, очень солидные гонорары даже за прохождение первого круга (а шансы на это очень высокие). Поэтому надеюсь, что это привлечет наших ведущих гроссмейстеров в Барнаул. Также отмечу, что результаты суперфинала напрямую будут влиять на формирование сборной России на Игры дружбы.

— Много вопросов вызвал состав сборной России на Игры БРИКС (Владислав Артемьев, Андрей Есипенко, Екатерина Лагно и Валентина Гунина). Вас спрашивали про отсутствие Сергея Карякина, но мне гораздо интереснее, выходили ли вы на Александру Горячкину и Яна Непомнящего.

— Начну с того, что у нас есть главные тренеры сборной, и выбор состава — их прерогатива. Наставник женской команды Сергей Рублевский общался со всеми, включая Горячкину. Его выбор — Лагно и Гунина. Честно говоря, мы Яна даже не беспокоили, решив дать ему отдохнуть после непростого турнира претендентов. А выбор мужского состава не менее очевиден: Влад Артемьев — действующий чемпион России, плюс он давно живет в столице Татарстана, а это дополнительный стимул для местных болельщиков посетить мероприятие и посмотреть на «своего». Андрей Есипенко — главная надежда российских шахмат.