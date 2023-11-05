Уроженец Петербурга лишил Есипенко шансов отобраться на турнир претендентов

Россиянин провел блестящий турнир, но все решила одна неудачная партия.

Перед заключительным туром Андрей Есипенко возглавил турнирную таблицу «Большой швейцарки». Уроженец Новочеркасска, о котором заговорил весь шахматный мир еще в начале 2021 года, одержал пять побед в 10 турах и не потерпел ни одного поражения. Сделал уверенные ничьи с лидерами рейтинга ФИДЕ Фабиано Каруаной и Хикару Накамурой, а также с сильными индийскими гроссмейстерами — Видитом Гуджрати и Арджуном Эригайси. Также 7,5 очка из 10 набрали Видит и Накамура, но Андрей опережал их по дополнительным показателям. «Партией жизни» для 21-летнего Есипенко стало противостояние с Анишем Гири. Увы, но последний бой остался за представителем Нидерландов, который выступал за Россию до 2009 года.

Техника Гири

Волею жребия Андрей играл последнюю партию черными. Как и Накамура с Эригайси. А вот Видит начинал белыми в партии с Александром Предке. Индиец играл в агрессивном стиле, соперник допустил несколько зевков, и, пройдя пешкой в ферзи, Видит заставил представителя Сербии сдаться. Так он набрал 8,5 очка и обошел Накамуру, который сыграл довольно быструю ничью.

В такой ситуации Андрея Есипенко устраивала ничья с Гири, но в тот момент у россиянина уже стояло «проиграно».

В ферзевом гамбите черные получили даже небольшой перевес по дебюту. Вообще в последние годы Андрей применяет много жестких компьютерных вариантов. Постоянно жертвуя фигуры, проявляя инициативу. Однако очень техничный шахматист Гири смог удивить россиянина двумя нестандартными ходами. Андрей долго просчитывал варианты, но не нашел спасительный ход «ладья С8». После этого Есипенко играл в стиле «пан или пропал». Гири же был спокоен и в итоге превратил свое преимущество в победу.

Для уроженца Санкт-Петербурга этот результат был также важен. Он закончил турнир на острове Мэн с результатом 7,5 и сохраняет шансы попасть на турнир претендентов-2024 как лучший по рейтингу по итогам этого года (из тех, кто еще не отобрался в Торонто).

Для Есипенко же это обиднейшее поражение в карьере, которое отбросило его на третье место. Лидировать большую часть дистанции и споткнуться в последней партии... Трудно представить чувства молодого шахматиста. Но если он добавит в стабильности и продолжит играть в таком же стиле, как на острове Мэн, то вполне может всерьез и надолго ворваться в шахматную элиту.

Фото Global Look Press

Триумф Видита

В турнир претендентов же отобрались Видит и Накамура. Хикару в последние годы очень сильно прибавил в классике и постоянно пробивается в призы на всех элитных турнирах. Его путевка в Торонто более чем заслуженная. То же самое можно сказать и про 29-летнего Гуджрати. На Кубке мира-2023 он обыграл Яна Непомнящего и только в четвертьфинале уступил Ниджату Абасову. Теперь — единоличная победа на «Большой швейцарке». Турнире, который начался для него с поражения от Эврика Л'Ами. Далее Видит взял 8,5 очка из 10.

К сегодняшнему дню предварительный список участников турнира претендентов-2024 выглядит так:

1. Непомнящий (участник матча за мировую корону-2023)

2. Прагнанандха (второе место на Кубке мира-2023)

3. Каруана (третье место на Кубке мира-2023)

4. Абасов (четвертое место на Кубке мира-2023, получил путевку из-за отказа Магнуса Карлсена)

5. Видит (победа в «Большой швейцарке»)

6. Накамура (второе место в «Большой швейцарке»)

7. Самый высокий рейтинг на 1 января 2024 года (сейчас это Алиреза Фируджа)

8. Лучший в зачете FIDE Circuit (сейчас это Гукеш)

У женщин на турнир претенденток через «Большую швейцарку» отобралась Рамешбабу Вайшали (родная сестра Прагнанандхи). Она выиграла турнир за тур до конца, набрав 8,5 очка из 11.

С третьего места в Торонто отправится 16-я чемпионка мира Тань Чжунъи, опередившая монгольскую шахматистку Батхуягийн Монгонтуул по дополнительным показателям. Ставшая второй Анна Музычук уже обеспечила себе участие в турнире претендентов через Кубок мира. Лучшей из россиянок на острове Мэн стала 19-летняя Лея Гарифуллина, набравшая 7 очков. По дополнительным показателям она стала пятой.