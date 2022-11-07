ФИДЕ избежала головной боли матчем россиянки и украинки. В финале вместо Музычук вышла китаянка

Лэй Тинцзе стала первой финалисткой турнира претенденток-2022/23, ее соперница определится в Хиве с участием трех девушек из России

В Монте-Карло завершилось соперничество четырех из восьми шахматисток, отобравшихся на турнир претенденток-2022/23. Напомним, что турнир разыгрывается по нокаут-системе, россиянке и украинки разведены по сетке, и могли встретиться друг с другом только в финале. Но геополитически сложному соперничеству не суждено состояться. Китаянка Лэй Тинцзе в четвертьфинале обыграла Марию Музычук (2-1), а в полуфинале Анну Музычук (2,5-1,5). Битва за выход в финал была максимально плотной. Первые три партии завершились вничью, причем голевых моментов было больше у украинки. В четвертой партии также была высокая вероятность ничейного результата, что означало бы проведение тай-брейка, но Тинцзе все-таки дожала соперницу в партии, которая продолжалась более 3,5 часов.

75 процентов на финал

Китаянка показала железные нервы в решающей партии полуфинала с Анной Музычук. Вновь сделав первый ход 1.d4 — в Монте-Карло она играла так во всех партиях. Произошел размен Грюнфельда, но на этот раз Тинцзе сыграла довольно нестандартно, получив преимущество в одну пешку за счет сильного прессинга на полуоткрытой центральной линии. А затем небольшим тактическим ударом увеличила преимущество до двух пешек. Имея преимущество в материале и более сильную позицию в эндшпиле, китаянка сумела реализовала довольно существенный перевес и на 42-м ходу заставила соперницу сдаться, выиграв мини-матч со счетом 2,5-1,5.

— Я счастлива, что мне удалось выиграть у таких серьезных соперниц, как сестры Музычук, — призналась Лэй Тинцзе, которая занимает шестое место в женском рейтинге ФИДЕ. — В Монте-Карло я старалась играть максимально сконцентрировано, пыталась реализовать все свои шансы. Что-то получилось, что-то нет, но в любом случае, я вышла в финал. Надо сохранить этот настрой и на решающий матч турнира претендентов-2022/23 в следующем году.

В финале 25-летняя Тинцзе встретится с победителем группы B, которая будет разыгрываться по аналогичному формату в узбекском городе Хива с 28 ноября по 11 декабря. В двух четвертьфиналах встретятся две чемпионки мира и две вице-чемпионки мира. Александра Горячкина, игравшая за мировую шахматную корону в 2020 году, сыграет с 12-й чемпионкой мира Анной Костенюк (владела титулом с 2008 по 2010). Другая россиянка Екатерина Лагно, которая могла стать чемпионкой мира в 2018 году, будет противостоять китаянке Тань Чжунъи (2017-2018).

«Начнем с того, что Тань Чжунъи 16-я чемпионка мира, — отмечала в интервью «СЭ» Екатерина Лагно. — Априори очень сильная шахматистка. У нас были разные партии — я выигрывала, она. Какого-то серьезного перевеса в личных встречах ни у кого нет. Так что сложно сказать, удобный она соперник или нет. Вскрытие покажет (смеется)».

Отметим, что на первых двух этапах (в четвертьфинале и полуфинале) играется по четыре партии с классическим контролем. При равном счете будет проведен тай-брейк в быстрые шахматы. Финал, который пройдет в 2023 году, будет состоять из шести партий (плюс тай-брейк при счете 3:3).

Лэй Тинцзе. FIDE

Четвертая з ащита

Победитель турнира претенденток-2022/23 сыграет матч на первенство мира с китаянкой Цзюй Вэньцзюнь, которая удерживает титул с 2018 года. Это будет ее четвертая защита. В мае 2018-го в Шанхае она обыграла соотечественницу Тань Чжунъи в матче из 10 партий (5,5-4,5), став 17-й чемпионкой мира. В октябре 2018 года Цзюй Вэньцзюнь, была сильнее Екатерины Лагно в Ханты-Мансийске (после четырех партий в классику была зафиксирована ничья 2-2, в быстрые шахматы китаянка выиграла со счетом 5:3).

Последний матч на первенство мира у женщин завершился в январе 2020 года. Первая часть матча между Цзюй Вэньцзюнь и Александрой Горячкиной проходила в Шанхае (5 по 12 января), вторая — во Владивостоке (16 по 24 января). По итогам 12 партий с классическим контролем времени была зафиксирована ничья (6:6, россиянке удалось на заказ выиграть 12-ю партию). На тай-брейке россиянка уступила китаянке по итогам четырех партий с укороченным контролем времени (25 минут с добавлением 10 секунд на ход,) со счетом 1,5-2,5.

Отметим, что ФИДЕ уже запустила отбор на турнир претенденток-2023/24, хотя еще не доигран предыдущий чемпионский цикл. В начале октября прошел первый этап «Гран-при ФИДЕ», где разыгрываются две путевки в топ-8 (в Казахстане первое место заняла Лагно, второе — Горячкина). Это означает, что чемпионке мира (Цзюй Вэньцзюнь или победительница турнира претенденток-2022/23) придется играть матчи два года подряд.