Завершаются турниры первой серии Chess Fight Night

Более 100 авторских медалей и 30 уникальных кубков будет разыграно в финальных турнирах серии Chess Fight Night, которые состоятся в предстоящие выходные. Сильнейших определят в 16 рейтинговых категориях, а общий призовой фонд соревнований составит 114 тысяч рублей.

В субботу, 17 апреля, пройдут заключительные этапы серии (начало в 12.00) и состоится награждение победителей общего зачета. Призы получат участники, показавшие лучшие результаты по итогам всей серии в своих категориях.

На воскресенье, 18 апреля, намечены турниры претендентов и финальные нокаут-турниры. Соревнования в группе Light начнутся в 11.00 и пройдут с обсчетом российского рейтинга. Участники сыграют 7 туров по швейцарской системе с контролем времени по 5 минут на партию плюс 3 секунды на ход. Гарантированный призовой фонд — 16 300 рублей. Вскоре после окончания турнира состоятся нокаут-финалы в категории Light.

Турнир в группе Profi стартует в 16.30 и также пройдет с обсчетом рейтинга ФШР. Участники сыграют 9 туров по швейцарской системе с контролем времени по 3 минуты на партию плюс 2 секунды на ход. Гарантированный призовой фонд — 28 700 рублей. После окончания турнира состоятся нокаут-финалы в категории Profi.

Помимо призового фонда в этих турнирах будет разыграно несколько путевок в нокаут-финалы, где за главные призы сразятся шахматисты, показавшие лучшие результаты в общем зачете серии. Общий призовой фонд в финалах составит 69 000 рублей. Количество участников в обоих турнирах ограничено — максимально 60 человек.

(Эльдар Мухаметов)