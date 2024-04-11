Тренер сборной России назвал игрока, который показывает лучшую игру на турнире претендентов

Наставник сборной России, экс-тренер Яна Немпомнящего и Сергея Карякина Владимир Поткин в интервью «СЭ» похвалил двух индийских гроссмейстеров — Гукеша Доммараджу и Рамешбабу Прагнанадха.

После шести туров турнира претендентов-2024 Гукеш делит первое место с Яном Непомнящим. Прагнанадха и Фабио Каруана отстают от лидеров на пол-очка.

— Перед мужским турниром вы говорили, что один из важнейших факторов удачного выступления Непомнящего в Канаде зависит от того, сможет ли он подобрать ключи к каждому из индийских гроссмейстеров. Пока у него победа над Видитом и две тяжелейшие ничьи с Гукешом и Прагнанандха. Справляется?

— Мне кажется, что Ян еще в поиске этих ключей. Видита он обыграл здорово. Намеренно разменял ферзей, понимая, что он лучше чувствует эндшпиль. У Яна уже была хорошая победа над Видитом в эндшпиле из русской партии, теперь добавилась победа и в берлинском варианте. Позиция была очень сложная, и победа была добыта на классе. Думаю, что, например, с Владимиром Крамником Ян бы не пошел на такую смелую, острую идею. С другими индийскими вундеркиндами он испытывал серьезные проблемы. Был близок к проигрышу в обеих партиях, но Ян спасся за счет своих волевых качеств, сильной мотивации и заряженности на борьбу. Это был серьезный вызов, и хорошие новости, что партии черным цветом с Гукешем и Праггом позади. В следующем круге россиянин будет играть с ними белыми.

— Также вы отмечали, что вам симпатизирует Прагг. Сейчас же многие комментаторы говорят, что у него лучшая подготовка на турнире.

— Да, Прагг оправдывает самые смелые ожидания. Он уже не просто талантливый вундеркинд, но еще и зрелый игрок. Подходит к каждой партии с точечной подготовкой и с максимальной здоровой агрессией. Действует очень заряжено. Если с Видитом он пошел на полукорректный вариант и понимал, что может себе это позволить, одержав блестящую победу черными, то с Непомнящим Прагг пошел в острейший вариант русской партии, где игра идет на два результата. Ян где-то не вспомнил сильнейшие ходы, и индиец не проявил достаточного хладнокровия, чтобы довести партию до победы. Пока Прагг не давал себе еще ни дня отдыха, постоянно старается играть на победу. Думаю, в Торонто у него самая сильная команда и он еще способен преподнести много сюрпризов.

— Мало кто ожидал, что после шести туров в дележе 1-2 места будет Гукеш.

— На данный момент Гукеш показывает лучшую игру на турнире. Только в первом туре он стоял хуже с Видитом, в остальных пяти партиях именно 17-летний индиец контролировал ситуацию. Во всех партиях оказывал серьезное давление, его уровень и качество ходов были очень высокие. Меня честно впечатляет его игра. Если с такой стабильностью Гукешу удастся пройти и второй круг, то это будет серьезная заявка на борьбу за первое место.