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Турнир претендентов по шахматам 2024: расписание матчей 7 тура

Ян Непомнящий сыграет с Хикару Накамурой на турнире претендентов 11 апреля
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
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Ян Непомнящий.
Фото AFP

Турнир претендентов-2024 проходит с 3 по 22 апреля в Торонто (Канада). В четверг, 11 апреля, Ян Непомнящий сыграет с Хикару Накамурой. В женском турнире в 7-м туре Екатерина Лагно сыграет с Нургюл Салимовой, а Александра Горячкина — с Тань Чжунъи.

Все игры начнутся в 21:30 по московскому времени.

Турнир претендентов по шахматам 2024: расписание и трансляция партий 11 апреля

Мужчины

  • Ян Непомнящий (Россия) —Хикару Накамура (США)
  • Фабиано Каруана (США) —Рамешбабу Прагнанандха (Индия)
  • Ниджат Абасов (Азербайджан) — Видит Гуджрати (Индия)
  • Алиреза Фируджа (Франция) — Гукеш Доммараджу (Индия)

Женщины (Турнир претенденток)

  • Екатерина Лагно (Россия) — Нургюл Салимова (Болгария)
  • Александра Горячкина (Россия) — Тань Чжунъи (Китай)
  • Анна Музычук (Украина) — Хампи Конеру (Индия)
  • Лэй Тинцзе (Китай) — Рамешбабу Вайшали (Индия)

Турнир продолжится до 23 апреля. Победитель соревнований получит призовые в размере 48 тысяч евро и дополнительно 3500 евро за каждые пол-очка.

Все участники турнира сыграют друг с другом по два раза. Российские шахматисты выступают в нейтральном статусе.

Турнир претендентов по шахматам 2024: даты проведения и расписание

Шахматы
Александра Горячкина
Ян Непомнящий
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