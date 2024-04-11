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Поткин об игре Каруана: «Пока объективно он далек от своей лучшей формы»

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
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Наставник сборной России, экс-тренер Непомнящего и Сергея Карякина Владимир Поткин в интервью «СЭ» поделился мнением об игре Фабиано Каруана на турнире претендентов-2024. Пока в активе рейтинг-фаворита одна победа в шести турах.

«Мне кажется, Каруана не из тех шахматистов, кто экономит энергию. Каждую партию он старается играть в полную силу. Где-то у него не получается, где-то ему оказывают очень сильное сопротивление. На рейтинг-фаворита всегда особый настрой. Даже взять ту же партию с Гукешем, когда Фабиано разыграл уверенно дебют, получив небольшой перевес, но молодой индиец так уверенно ему отвечал, что сделал ничью без каких-либо проблем. А в партии с Видитом американец был очень близок к поражению.

Пока объективно он далек от своей лучшей формы (в активе американца только одна победа над Ниджатом Абасовым). Но Каруана есть Каруана. Шахматист экстра-класса, который во втором круге может показать очень хорошую игру. Ближе к финишу многое будут решать нервы, кто-то из шахматистов может потерять стимул бороться с полной выкладкой».

В седьмом туре Каруана сыграет с Рамешбабу Прагнанадха.

 
Владимир Поткин. «На данный момент Гукеш показывает лучшую игру на турнире претендентов». Мнение Поткина

 

Шахматы
Владимир Поткин
Фабиано Каруана
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