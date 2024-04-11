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Сегодня, 18:40

Владимир Поткин объяснил провал Алиреза Фируджи на турнире претендентов-2024

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
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Наставник сборной России, экс-тренер Непомнящего и Сергея Карякина Владимир Поткин в интервью «СЭ» рассказал о причинах слабой игры представителя Франции Алиреза Фируджи на турнире претендентов-2024. В Торонто 20-летний шахматист потерпел уже три поражения в шести турах.

«Я был в числе прочих экспертов, которые говорили, что Алиреза извлечет уроки из выступления в Мадриде и подойдет к этому турниру более мудрым, раскроет свой талант полностью, — отметил «СЭ» Поткин. — Но как мы видим, он наступает на те же самые грабли. В каждой позиции играет амбициозно и пытается победить любой ценой, а в турнире претендентов зачастую надо играть рационально. Где-то романтика должна уступать прагматизму. И надо в какой-то момент себя остудить, спокойно оценивать позицию. Если ничья, то ничья. В какой-то момент даже сыграть вторым номером. Фируджа же перегибает палку. Думаю, во многом его подкосила партия с Яном. Россиянин рисковал в сложной позиции и полностью переиграл представителя Франции, загнав его в цейтнот. После этого он потерял контроль, и пока его выступления расстраивают. Подчеркну, что Алиреза очень талантливый игрок, но во многом из-за своих эмоций он не показывает свою истинную силу».

В седьмом туре Фируджа сыграет с Гукешем Доммараджу.

Владимир Поткин. «На данный момент Гукеш показывает лучшую игру на турнире претендентов». Мнение Поткина

Шахматы
Владимир Поткин
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