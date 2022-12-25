Смагин о матче за шахматную корону: «Непомнящий повзрослел, а Лижэню недостает фантазии»

Вице-президент Федерации шахмат России Сергей Смагин поделился ожиданиями от матча за мировую шахматную корону между россиянином Яном Непомнящим и китайцем Дин Лижэнем.

«Я с большим оптимизмом жду матча между Яном Непомнящим и Дин Лижэнем. Как профессиональный игрок, я вижу, что за прошедший год Ян повзрослел. Жестокое поражение от Карлсена его не подкосило, а, наоборот, заставило взглянуть на жизнь и на себя немного по-другому. Поэтому мне кажется, что в этом матче он будет мужиком. Играл он всегда хорошо. Чего ему не хватало, так это мужицкой стойкости. Если он это качество проявит, то, конечно, станет чемпионом мира, чего мы все ему желаем», — сказал Смагин «Газете.Ru».

Ян Непомнящий стал победителем турнира претендентов-2022, Дин Лижэнь занял второе место. Поединок между ними за мировую шахматную корону стал возможен после того, как действующий чемпион мира норвежец Магнус Карлсен отказался защищать титул против россиянина.