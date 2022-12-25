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Сегодня, 20:08

Смагин назвал импульсивным решение Карякина бороться за пост главы ФШР

Иван Шитик
Корреспондент
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Вице-президент Федерации шахмат России Сергей Смагин высказался о решении экс-претендента на титул чемпиона мира Сергея Карякина побороться за пост президента ФШР.

«Это очень неожиданное решение, о котором было объявлено практически в последний момент. Мне кажется, оно не было объективным — скорее, какой-то порыв, импульс: мол, я попробую, вдруг будет шанс. То есть, за этим не было хорошо поставленной, продуманной работы, когда ты четко понимаешь, зачем ты идешь на выборы, для чего, как к этому отнесутся коллеги, регионы. Как следствие, исход выборов понятен, потому что его программа практически повторила то, что уже делала ФШР.

Да, Сергей — самый популярный российский шахматист. Но популярность — это не общественная деятельность, здесь огромная разница. Думаю, он и сам это понимает, и ничего для него катастрофического не произошло. Он молодой человек с отличными перспективами. Может быть, он пойдет по общественной линии, может быть, будет играть в шахматы — он в расцвете сил. Все-таки общественная деятельность — очень специфическая, она не всем подходит, не у всех получается. Нужно встречаться с огромным количеством людей, учитывать их интересы. Может быть, у Сергея есть к этому талант, но он должен попробовать — тогда будет понятно, насколько действительно его претензии на руководство огромной федерацией будут реальны», — сказал Смагин «Газете.Ru».

Карякин проиграл выборы действующему главе организации Андрею Филатову со счетом 7:58.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2022/12/25/19355401.shtml
Сергей Карякин (шахматы)
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