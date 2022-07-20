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Сегодня, 17:29

Ян Непомнящий и Магнус Карлсен сыграли вничью на старте турнира в Хорватии

Иван Шитик
Корреспондент
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Российский гроссмейстер Ян Непомнящий сыграл вничью с норвежцем Магнусом Карлсеном в первом туре «Большого шахматного тура в рапид», который проходит в Хорватии. Россиянин играл черными фигурами.

Позднее в среду Непомнящий белыми фигурами сыграет с Алиреза Фируджа из Франции и черными — с Шахиром Мамедьяровым из Азербайджана в рапид.

Ранее стало известно, что действующий чемпион мира Карлсен отказался от участия в матче за мировую шахматную корону, в котором должен был встретиться как раз с Непомнящим.

Магнус Карлсен
Ян Непомнящий
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