Ян Непомнящий и Магнус Карлсен сыграли вничью на старте турнира в Хорватии

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий сыграл вничью с норвежцем Магнусом Карлсеном в первом туре «Большого шахматного тура в рапид», который проходит в Хорватии. Россиянин играл черными фигурами.

Позднее в среду Непомнящий белыми фигурами сыграет с Алиреза Фируджа из Франции и черными — с Шахиром Мамедьяровым из Азербайджана в рапид.

Ранее стало известно, что действующий чемпион мира Карлсен отказался от участия в матче за мировую шахматную корону, в котором должен был встретиться как раз с Непомнящим.