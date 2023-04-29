Тренер Непомнящего — о тай-брейке: «Я ожидал такого сценария»

Тренер Яна Непомнящего Владимир Поткин в комментарии для «СЭ» объяснил, за счет чего у россиянина было преимущество в 14-й партии матча за мировую шахматную корону в Астане против Дин Лижэня.

«Ян сегодня играл мудро, хладнокровно и использовал столь амбициозную игру соперника. Конечно, мы могли только догадываться, какую стратегию изберет Дин Лижэнь на партию. И он сам задумался перед ходом H4, играть ли ему на ничью, по скольку в дебюте Ян достаточно хорошо отреагировал, и позиция не позволяла ему активно бороться, но он выбрал агрессивную стратегию и продолжил играть на атаку. У Яна появились все шансы. Я ожидал такого сценария, когда Дин предстанет перед выбором, если он продолжит играть амбициозно, то у Яна будут все шансы. Потом Ян здорово играл всю партию, держал напряжение, инициатива была у черных, и в целом по сценарию было возможно, либо Ян победит, либо Дин Лижень устоит. Но надо отдать должное Дину, все-таки он потратил все свое время и построил неприступную крепость, а Ян боролся до конца, использовал все ресурсы, и получилась ничья», — сказал Поткин корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

Также Поткин считает, что оба участника готовы к тай-брейку.

«Вообще тай-брейк достаточно часто случается в матчах на первенстве мира. Достаточно вспомнить только Магнуса Карлсена, когда он играл с Сергеем Карякими, был тай-брейк с Фабиана Каруана. Тай-брейк всегда возможен. К нему участники всегда морально готовы. Были моменты, что Ян мог выиграть и раньше. Мне кажется, в последней партии Ян завладел инициативой. Психологическое преимущество завтра у него будет в тай-брейке», — добавил Поткин.

В субботу, 29 апреля, гроссмейстеры согласились на ничью после 90-го хода, партия продолжалась больше шести с половиной часов. Счет после 14 партии с классическим контролем времени стал 7-7.