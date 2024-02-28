Теймур Раджабов назвал свою мечту в шахматах

Обладатель Кубка мира-2019 Теймур Раджабов в интервью «СЭ» рассказал, что постарается вернуться в элиту мировых шахмат.

— У вас сейчас вся жизнь посвящена шахматам?

— Не могу так с уверенностью сказать. Все-таки у меня семья. Совсем другая ситуация, когда тебе 15-16 и ты думаешь только о шахматах. Но в последнее время я очень стараюсь вернуться на топ-уровень. Понятно, что результаты будут играть важную роль для моего дальнейшего решения, продолжать карьеру или нет. Но мне интересно снова попробовать свои силы в элите.

Еще я в 2023 году тренировал претендентку на звание чемпионки мира Лэй Тинцзе в матче на первенство мира с Цзюй Вэньцзюнь. Это был интересный опыт. Теперь вместе поедем на турнир претенденток-2024 в Торонто. Вряд ли меня можно назвать основным тренером. Все-таки это тот человек, который отвечает за подопечного по всем направлениям. Но на этот период времени, матч/претендентский, я являюсь тренером/секундантом Лэй. Моя цель — в первую очередь помочь ей и самому продолжить развитие.

— Это главная цель на 2024 год?

— Очень большие надежды связываю с шахматной Олимпиадой-2024, где мы еще ни разу не брали медали. Это не цель, а мечта. Мы часто собирали суперсоставы, но медаль взять не получалось. Много раз ходили совсем рядом, даже лидировали по ходу дистанции, но до подиума так и не добирались. Опять-таки, это спорт. У Криштиану Роналду есть все титулы, но нет золота ЧМ. Лионель Месси тоже долго не мог достичь этой вершины, но в Катаре все получилось. Если бы Лео не выиграл тот финал у Франции, то мог бы и закончить.

— Помимо медали Олимпиады, у вас еще есть непокоренные вершины?

— Каких еще можно достигнуть — нет. Если не брать звание чемпиона мира, то я не был первым номером рейтинга. Остального всего достиг. Неоднократно выигрывал командные чемпионаты Европы, супертурниры, был четвертым в официальном рейтинге, третьим в live-рейтинге, почти достиг отметки 2800 (было 2799,6), выиграл Кубок мира. Но взять медали Олимпиады было бы очень кстати и для меня, и для моей страны.

Ранее Раджабов рассказал, кого считает фаворитами предстоящего турнира претендентов.