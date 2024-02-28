Раджабов назвал двух фаворитов турнира претендентов-2024

Обладатель Кубка мира-2019 Теймур Раджбов отметил, что выход его соотечественника Ниджата Абасова на турнир претендентов-2024 стало большой неожиданностью.

— В Торонто сыграет ваш соотечественник Ниджат Абасов, дошедший до полуфинала Кубка мира-2023. Насколько для вас это неожиданный результат?

— Это была большая неожиданность для всех, тут спорить никто не будет. Даже для самого Ниджата. Он поймал кураж, играя в родной стране, повышенное внимание взбадривало его. Каждый день перед игровым залом собиралось очень много людей, чтобы поддержать соотечественника. На соперников это тоже сильно влияет. Когда играешь против шахматиста, которого ты обязан обыгрывать, а он очень сильно готов с дебюта, то начинаются проблемы. Безусловно, он уже сделал подвиг. Теперь посмотрим, как сложится для него дебютный претендентский. Это тяжелейшее испытание, нервная система должна быть готова на все 100%. Все-таки все восемь участников нацелены только на первое место, потому что остальные не настолько важны. В такой ситуации каждая партия имеет огромное значение.

— Каруана, Накамура и Непомнящий — главные фавориты турнира претендентов? Молодежь вряд ли вмешается в эту борьбу?

— Думаю, что фавориты — Фабиано и Ян. У обоих есть победный опыт на турнирах претендентов. Оба уже показали, что могут играть очень плотно. Хотя это и не стиль Непомнящего, но они умеют перестраиваться. С ними всем будет очень тяжело.

— Согласны, что кто бы ни выиграл претендентский, он будет фаворитом матча с Дин Лижэнем?

— Трудно сказать. Дин есть Дин. Чемпион мира, супергроссмейстер, много лет был вторым-третьим номером мирового рейтинга. Годами доказывал свой высочайший уровень. Да, пока он не в лучшей форме, но недооценивать его точно не стоит.

Турнир претендентов пройдет в Канаде со 2 по 25 апреля.