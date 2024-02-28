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28 февраля, 20:15

Теймур Раджабов рассказал, как можно бороться с читерством в онлайн-шахматах

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
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Обладатель Кубка мира-2019 Теймур Раджабов в интервью «СЭ» подчеркнул, что ему понравились античитерские меры на Champions Chess Tour.

— Вы играли в финале Champions Chess Tour-2021, заняв итоговое второе место после Карлсена. Чем хорош этот турнир?

— Это хорошая система, чтобы все могли зарабатывать не выходя из дома. Но, к сожалению, тему читерства очень трудно обойти в любом онлайн-турнире. Хотя проверки именно в финальном раунде, с участием восьми гроссмейстеров, были очень жесткие. У меня не было возможности за несколько недель получить визу в Канаду, и те, кто попал в такую же ситуацию, прилетели играть из Белграда. И там нас проверяли тщательнейшим образом. Не знаю в деталях систему, но было очевидно, что проверка идет доскональная. Думаю, что такой мониторинг должен быть на всех крупных онлайн-турнирах. С такой проверкой не было бы никаких проблем с читерством. Например, в каждой стране сделать по одной-две локации, из которых можно было бы играть онлайн. Чтобы их курировали национальные шахматные федерации. А проверка была бы единой, соответствующей определенным стандартам. Ну или хотя бы начать с нескольких таких точек в Европе, в Северной Америке, в Индии... Это могло бы помочь не только очистить игру, но и привлечь много новых спонсоров. Подчеркну, что речь идет именно про элитные рапиды, с солидным призовым фондом. Иначе сейчас все строится исключительно на доверии, которое в последние годы постепенно сходит на нет.

— Что сейчас может остановить шахматиста, который хочет заработать призовые нечестным способом?

— Сложно ответить на этот вопрос. Думаю, что шахматисты, которые хотят зарабатывать онлайн, все-таки не хотят попадать в ситуацию, когда их забанят. Тогда будет сложно получать приглашения. Так что вся надежда на честность и страх потерять возможность зарабатывать. Ведь ты можешь гениально провести один турнир, но, будучи забаненным, не будешь иметь доступа к другим элитным онлайн-турнирам всего цикла. Плюс постепенно развивается система определения нечестной игры. Сейчас есть много турниров, где шахматисты имеют хорошие возможности зарабатывать и любое подозрение, а тем более бан будет влиять на карьеру и шахматные заработки.

Магнус Карлсен и&nbsp;Теймур Раджабов. «В шахматах нет доминирующих юниоров, Карлсен по-прежнему недосягаем». Интервью Раджабова

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