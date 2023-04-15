Шахматы
Новости
Статьи Карякин бросает вызов
Игры
Главная
Шахматы

Сегодня, 17:14

Колобков считает, что Непомнящему по силам вернуть шахматную корону в Россию

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Олимпийский чемпион и бывший министр спорта России Павел Колобков заявил, что гроссмейстеру Яну Непомнящему по силам вернуть мировую шахматную корону в Россию.

«Противники они равные, так что сложно сказать, как сложится матч по итогу. Сейчас, на этой стадии, Непомнящему важно совладать со своими нервами. На таком уровне решающее значение имеют самые мелкие нюансы. Шахматная корона давно не возвращалась в Россию, но я уверен, что Яну по силам ее вернуть. С Яном мы знакомы — президент Федерации шахмат России Андрей Филатов нас познакомил. Он спокойный, скромный молодой человек», — приводит слова Колобкова ТАСС.

В субботу в пятой партии Непомнящий белыми фигурами победил китайца Дин Лижэня. Счет в матче стал 3:2 в пользу россиянина.

Шестая партия пройдет 16 апреля и начнется в 12:00 мск. Непомнящий сыграет черными фигурами.

Источник: https://tass.ru/sport/17533659
шахматы
Дин Лижэнь
Павел Колобков
Ян Непомнящий
0
Читайте также
Глушаков едва не добил Йокановича. Но «Динамо» продолжает преследовать «Спартак»
«Они ублюдки и выкинули меня, как собаку». Как Хэмилтона могут лишить чемпионского титула
Минтруд назвал самые высокооплачиваемые профессии в промышленности
Схождение Благодатного огня в Иерусалиме. Видеотрансляция
Российские силы взяли под контроль два квартала Артемовска
В Артемовске боевика ВСУ приняли за российского солдата и обрадовались
Популярное видео
Ян Непомнящий: Карлсен и Каспаров, футбол и «Спартак», Трусова / претендент на шахматную корону
Новогоднее поздравление Карякина
Карякин в гостях у "СЭ"
А был ли у Карякина шанс? Разбор "СЭ"
Карлсен - Карякин: что это было. Разбор "СЭ"
Как Карякин пришел в себя. Разбор "СЭ"
Из-за чего Карякин проиграл. Разбор "СЭ"
Почему Карякин упустил победу. Разбор "СЭ"
Ананд не отдал корону
Гельфанд и Ананд поспорят за чемпионство
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Непомнящий белыми победил Лижэня в пятой партии матча за звание чемпиона мира по шахматам
Новости
RSS RSS
Все новости