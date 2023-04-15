Колобков считает, что Непомнящему по силам вернуть шахматную корону в Россию

Олимпийский чемпион и бывший министр спорта России Павел Колобков заявил, что гроссмейстеру Яну Непомнящему по силам вернуть мировую шахматную корону в Россию.

«Противники они равные, так что сложно сказать, как сложится матч по итогу. Сейчас, на этой стадии, Непомнящему важно совладать со своими нервами. На таком уровне решающее значение имеют самые мелкие нюансы. Шахматная корона давно не возвращалась в Россию, но я уверен, что Яну по силам ее вернуть. С Яном мы знакомы — президент Федерации шахмат России Андрей Филатов нас познакомил. Он спокойный, скромный молодой человек», — приводит слова Колобкова ТАСС.

В субботу в пятой партии Непомнящий белыми фигурами победил китайца Дин Лижэня. Счет в матче стал 3:2 в пользу россиянина.

Шестая партия пройдет 16 апреля и начнется в 12:00 мск. Непомнящий сыграет черными фигурами.