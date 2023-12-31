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Сегодня, 11:16

Смагин считает, что шахматисту Дубову нужно повзрослеть

Ана Горшкова
Корреспондент
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Вице-президент Федерации шахмат России (ФШР) Сергей Смагин считает, что российский шахматист Даниил Дубов занимался ерундой в партии с соотечественником Яном Непомнящим на чемпионате мира по блицу.

«Сложилась совершено идиотская ситуация, ребята сглупили, к сожалению, такое бывает. Я не думаю, что должно было последовать такое суровое наказание, можно было оштрафовать ребят, судьи вмешались в спортивную борьбу, но им виднее. Мне кажется, что Дане нужно быстрее взрослеть, такой ерундой заниматься, как в партии с Яном, на крупных турнирах не стоило. А так он здорово, интересно играл и заслуженно занял второе место», — приводит слова Смагина ТАСС.

30 декабря в Самарканде завершился чемпионат мира по рапиду и блицу. В партии 11-го тура турнира по блицу Дубов и Непомнящий сделали несколько ходов исключительно конями, после чего поставили фигуры в исходное положение и согласились на ничью. Главный арбитр турнира присудил им по 0 очков.

Ян&nbsp;Непомнящий. С Непомнящего и Дубова сняли по пол-очка за демонстративную ничью. Это на пользу Карлсену?

Источник: ТАСС
Шахматы
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