Смагин считает, что Горячкиной и Лагно нужно провести серьезную работу перед турниром претенденток

Вице-президент Федерации шахмат России Сергей Смагин считает, что россиянки Екатерина Лагно и Александра Горячкина пока не готовы к победе на турнире претенденток.

«Как я уже говорил, Горячкина и Лагно выглядели не самым убедительным образом на последнем этапе «Гран-при», но главную задачу они выполнил. Я считаю ,что им нужно задуматься, как играть дальше. Перед турниром претенденток нужно провести серьезную работу, потому что там соперницы будут гораздо серьезнее, и сейчас они к такой борьбе не готовы. Но у них есть достаточно времени подготовиться», — приводит ТАСС слова Смагина.

По итогам четырех этапов «Гран-при ФИДЕ» Лагно стала первой в общем зачете, Горячкина — второй. Российские шахматистки завоевали путевки на турнир претенденток, который состоится в 2024 году в Торонто.