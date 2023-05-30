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Сегодня, 20:16

Смагин считает, что Горячкиной и Лагно нужно провести серьезную работу перед турниром претенденток

Алина Савинова
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Вице-президент Федерации шахмат России Сергей Смагин считает, что россиянки Екатерина Лагно и Александра Горячкина пока не готовы к победе на турнире претенденток.

«Как я уже говорил, Горячкина и Лагно выглядели не самым убедительным образом на последнем этапе «Гран-при», но главную задачу они выполнил. Я считаю ,что им нужно задуматься, как играть дальше. Перед турниром претенденток нужно провести серьезную работу, потому что там соперницы будут гораздо серьезнее, и сейчас они к такой борьбе не готовы. Но у них есть достаточно времени подготовиться», — приводит ТАСС слова Смагина.

По итогам четырех этапов «Гран-при ФИДЕ» Лагно стала первой в общем зачете, Горячкина — второй. Российские шахматистки завоевали путевки на турнир претенденток, который состоится в 2024 году в Торонто.

Источник: https://tass.ru/sport/17881189
Шахматы
Екатерина Лагно
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