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Смагин назвал великолепным выступление российских шахматистов в 2023 году

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Вице-президент Федерации шахмат России Сергей Смагин высказал мнение, что российские шахматисты выиграли много наград на крупных международных турнирах, поэтому их результаты в 2023 году можно назвать великолепными.

«Наши шахматисты весь год здорово выступали, а конец года сложился невероятно удачно, — цитирует ТАСС Смагина. — Мы выиграли турнир ШОС, увезли две победы с чемпионата мира по рапиду и блицу, дети много выиграли на чемпионатах Азии и мира. Да, мы пока не можем играть в командных чемпионатах мира и на Всемирной шахматной олимпиаде, но с нынешней ситуацией мы справляемся просто великолепно».

28 февраля 2022 года Международная шахматная федерация (FIDE) допустила российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях в нейтральном статусе. 23 ноября 2023 года FIDE продлила разрешение выступать российским и белорусским спортсменам под флагом организации до 1 января 2025 года.

Источник: ТАСС
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