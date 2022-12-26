Россиянка Гунина лидирует после первого дня чемпионата мира по рапиду

Россиянка Валентина Гунина возглавляет таблицу чемпионата мира по быстрым шахматам (рапиду) после первого соревновательного дня. По итогам первых четырех партий она набрала 4 очка.

У мужчин лидерство делят россиянин Владимир Федосеев и чемпион мира норвежец Магнус Карлсен. По итогам первых пяти партий они, а также представитель Индии Арджун Эригайси и нидерландец Йорден ван Форест набрали по 4,5 очка.

Чемпионат мира по рапиду завершится 28 декабря, после чего в течение двух дней пройдет чемпионат мира по блицу.