Шипов считает, что у шахматистов всегда будет недоверие к американцу Ниманну

Международный гроссмейстер Сергей Шипов считает, что шахматный мир всегда будет относиться с определенной степенью недоверия к американцу Хансу Ниманну, несмотря на урегулирование спора с представителем Норвегии Магнусом Карлсеном.

«Вообще, вся эта история очень странная. Сначала Ниманна косвенно обвиняли, а потом уже прямо называли жуликом из-за его проделок на сайте Chess.com. Он подал в суд, все ждали этого процесса, а потом выяснилось, что суда не будет. Сейчас, видимо, стали выясняться подробности этого дела. Я считаю, что худой мир лучше доброй войны. Лучше, когда люди играют в шахматы и не занимаются скандалами. В любом случае на Ниманне останется клеймо на всю жизнь. Как говорится, береги честь смолоду. Он свою честь не берег, это всем очевидно, поэтому определенное недоверие останется в шахматном мире», — приводит ТАСС слова Шипова.

В начале сентября прошлого года Карлсен не стал доигрывать этап Grand Chess Tour в Сент-Луисе после поражения от Ниманна в 3-м туре соревнования. 19 сентября на Champions Chess Tour норвежец демонстративно снялся с матча против американца в самом начале партии. Позже Карлсен обвинил Ниманна в жульничестве. 28 августа портал Chess.com сообщил, что конфликт между шахматистами был мирно урегулирован.