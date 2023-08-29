Шипов считает, что Непомнящий показал энергичную игру на командном чемпионате мира по рапиду

Международный гроссмейстер Сергей Шипов поделился мнением об игре российского шахматиста Яна Непомнящего на командном чемпионате мира по рапиду.

«В самом турнире борьбы не было, потому что команда, за которую выступал Ян Непомнящий, была на голову сильнее всех остальных. Ян проявил себя молодцом, прекрасно играл, использовал дебюты, которые у элиты сейчас не в чести, особенно королевский гамбит в партии с Петром Свидлером. Видно было, что Ян соскучился по шахматной работе после вылета с Кубка мира, играл очень энергично и с удовольствием. Он обыграл несколько очень сильных гроссмейстеров, так что своей игрой порадовал, молодец», — приводит ТАСС слова Шипова.

28 августа команда WR Chess, в составе которой выступал Непомнящий, стала победителем командного чемпионата мира по рапиду. WR Chess одержала 11 побед при одной ничьей в 12 матчах на турнире.