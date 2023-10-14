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Сегодня, 18:25

Шипов считает, что поражение от Сулейменова задело самолюбие Карлсена

Алина Савинова
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Международный гроссмейстер Сергей Шипов отреагировал на поражение 16-го чемпиона мира норвежца Магнуса Карлсена от представителя Казахстана Алишера Сулейменова на турнире в Катаре.

«Во втором туре Карлсен проиграл партию молодому талантливому гроссмейстеру с невысоким рейтингом. Надо признать, Магнус плохо провел дебют, пассивно расставил свои фигуры, а Сулейменов блестяще провел атаку. Потом пошли разговоры о жульничестве, Магнусу не понравились часы соперника, хотя прямых обвинений и не было, но ясно, что в тот момент Магнусом двигали эмоции и задетое самолюбие. В шахматном плане он виноват сам», — приводит ТАСС слова Шипова.

12 октября Карлсен уступил Сулейменову во втором туре турнира в Катаре. После этого норвежский шахматист заявил, что его сбили часы на руке соперника. По мнению Карлсена, организаторы не делают ничего для предотвращения жульничества. Позже организаторы турнира запретили шахматистам носить часы во время партий. Кроме этого, было принято решение вести трансляцию с задержкой в 15 минут.

Источник: https://tass.ru/sport/19013539
Шахматы
Магнус Карлсен
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