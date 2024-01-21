Шипов оценил подготовку Непомнящего перед турниром претендентов
Бывший тренер шахматиста Яна Непомнящего Сергей Шипов оценил подготовку россиянина перед турниром претендентов.
По итогам семи туров Непомнящий занимает на турнире седьмое место, набрав 3,5 очка.
«Этот турнир для Яна — хорошая подготовка к турниру претендентов. Понятно, что сейчас он, как и те, кто туда отобрался, не раскрывает всех своих секретов. Ян еще может включится в борьбу за победу на турнире, сегодня он сыграет против лидера Нодирбека Абдусатторова, который показывает крепкую игру здесь», — цитирует Шипова ТАСС.
Турнир претендентов состоится 2-25 апреля в Торонто.
Источник: https://tass.ru/sport/19779219
Новости