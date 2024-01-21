Карякин анонсировал новые поездки в зону СВО: «Важно развивать шахматы в новых регионах»

Российский гроссмейстер Сергей Карякин ответил на вопрос «СЭ» о будущих поездках в зону СВО.

«В будущем планирую еще приезжать в зону СВО. Я считаю, что очень важно помогать бойцам, а также развивать шахматы в новых регионах. Не могу сказать дату, потому что сам пока ее не знаю», — сказал Карякин корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

Карякин с первых дней поддержал СВО, за что был дисквалифицирован Международной шахматной федерацией (ФИДЕ) и пропустил турнир претендентов на мировую корону. Позже он рассказал, что в международных турнирах принципиально будет играть только под флагом России.

Сергей Жуков