Шахматные сборные Москвы — триумфаторы командных чемпионатов России

В среду, 10 мая, в сочинском Гранд Отеле «Жемчужина» завершились командные чемпионаты России по шахматам.

В премьер-лиге судьба золотых медалей решалась в поединке СК «КПРФ» и Шахматной сборной Москвы. Команда ШСМ отставала на одно очко, и ей нужна была только победа. Три партии завершились вничью, а в двух соперники обменялись ударами: А. Рязанцев обыграл В. Малахова, а Д. Дубов победил Э. Инаркиева. Решающим стал поединок П. Понкратова и В. Поткина. Павел одержал победу и принес золотые медали Шахматной сборной Москвы.

За ШСМ выступали: Евгений Наер, Эрнесто Инаркиев, Александр Рязанцев, Борис Грачев, Иван Попов, Павел Понкратов, Михаил Демидов и Рудик Макарян. Капитан — Александр Злочевский.

«Коммунисты» заняли второе место, отстав от победителей на 1 матчевое очко. Третьей стала команда Московской области.

В командном чемпионате России среди женщин Шахматная сборная Москвы перед заключительным туром опережала ближайших преследователей на 1 командное и 2,5 личных очка, а значит, ничья 2:2 гарантировала московским шахматисткам золотые медали. Однако никаких «мирных переговоров» не последовало: ШСМ выиграла свой матч с сухим счетом и заняла чистое первое место.

Состав команды-победительницы: Валентина Гунина, Алина Бивол, Дарья Войт, Александра Оболенцева и Екатерина Борисова. Капитан — Сергей Смагин.

Второй финишировала Московская область, третьей — Московская область-1.

В Высшей лиге первенствовала столичная команда «Темус Тим», второе место занял свердловский ШК «Малахит». Обе команды получили право выступать в премьер-лиге в следующем году. Замкнули тройку призеров представители областной Гимназии имени Е. Примакова.

Командное первенство России среди юношей выиграли воспитанники ДЮСШ имени М. Ботвинника из Москвы, среди девушек отличились представительницы команды «Альфа Зеро» из Ростовской области.