Царское Село примет Суперфиналы чемпионатов России по шахматам

Местом проведения Суперфиналов 76-го чемпионата России среди мужчин и 73-го чемпионата России среди женщин определен Государственный музей-заповедник «Царское Село», г. Санкт-Петербург, г. Пушкин. Турнир пройдет с 30 сентября по 13 октября 2023 года.

Соревнования проводятся в рамках проекта «Шахматы в музеях», который совместно реализуют ФШР и Фонд Тимченко.

Начиная с 2012 года, ФШР при поддержке Фонда Тимченко проводит шахматные соревнования в ведущих музеях России и мира. С 2013 года проводятся все Суперфиналы чемпионатов России проходят под эгидой проекта.

Во время Суперфиналов традиционно проводится день социальной программы: известные гроссмейстеры проводят сеансы одновременной игры для юных шахматистов и ветеранов.

Исполнительный директор Федерации шахмат России Александр Ткачев: «Главное соревнование российского шахматного календаря состоится в городе Пушкин на территории Государственного музея-заповедника «Царское Село». Екатерининский дворец — самый шикарный дворец из всех пригородов Санкт-Петербурга. Роскошные интерьеры и архитектура, памятник истории... Парк перед Дворцом красив в любое время года. Уверен, все эти факторы положительно скажутся на творчестве лучших шахматистов России, и нас ждет очень увлекательное и запоминающееся событие, а в великолепной истории Государственного музея-заповедника «Царское Село» появится еще одна славная страница».

Турнир проводится при поддержке Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко. Генеральный партнер ФШР — ПАО «ФосАгро». Партнер ФШР — ПАО «Аэрофлот».