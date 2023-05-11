Карякин назвал острым вопрос участия в международных соревнованиях под флагом и с гимном страны
Российский гроссмейстер Сергей Карякин заявил, что на данный момент не принял решения о выступлении в международных турнирах.
«Отобраться на турнир претендентов можно либо через Кубок мира, либо через серию Гран-при. Вопрос с флагом и гимном для меня так же остро стоит, поэтому еще не знаю [относительно участия в турнирах]. Мне еще предстоит подумать об этом», — приводит ТАСС слова Карякина.
В декабре 2022 года Международная шахматная федерация (ФИДЕ) продлила разрешение шахматистам из России и Белоруссии выступать под флагом ФИДЕ на турнирах под эгидой организации до 1 января 2024 года.
Источник: https://tass.ru/sport/17721687
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