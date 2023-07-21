Российский шахматист Карякин рассказал о попытке ограбления его дома после поддержки СВО

Российский шахматист Сергей Карякин сообщил, что заявления о поддержке СВО его дом пытались ограбить. Он признался, что угрозы постоянно поступают в его сторону.

«На меня было беспрецедентное давление в первые дни спецоперации. Огромная информационная атака. Без преувеличения, тысячи сообщений с угрозами. Более того, в прошлом году мой дом пытались ограбить», — цитирует Карякина «РИА Новости».

Он отметил, что от ограбления его спасла сигнализация, а воры сбежали.