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Сегодня, 10:02

Российский шахматист Карякин рассказал о попытке ограбления его дома после поддержки СВО

Виктория Кравченко
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Российский шахматист Сергей Карякин сообщил, что заявления о поддержке СВО его дом пытались ограбить. Он признался, что угрозы постоянно поступают в его сторону.

«На меня было беспрецедентное давление в первые дни спецоперации. Огромная информационная атака. Без преувеличения, тысячи сообщений с угрозами. Более того, в прошлом году мой дом пытались ограбить», — цитирует Карякина «РИА Новости».

Он отметил, что от ограбления его спасла сигнализация, а воры сбежали.

28 февраля Карякина исключили из рейтинга ФИДЕ, поскольку он не играл под эгидой организации на протяжении года. Ранее россиянин занимал 10-е место в рейтинге.
Источник: https://rsport.ria.ru/20230721/karyakin-1885405272.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
Сергей Карякин (шахматы)
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