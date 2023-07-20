ФШР и ЦПКИО им. Горького подписали соглашение о сотрудничестве

В шахматном павильоне «Белая ладья» Нескучного сада Москвы исполнительный директор ФШР Александр Ткачев и директор Центрального парка культуры и отдыха им. М. Горького Елена Лупина подписали соглашение о сотрудничестве. Как говорится в документе, цель этого сотрудничества — «создание благоприятных условий для массового отдыха населения в центре города посредством организации досуговой деятельности и проведения культурно-просветительских мероприятий с целью популяризации шахмат как сферы социально-культурной деятельности, способствующей всестороннему и гармоничному развитию личности, в рамках уставной деятельности Сторон».

Павильон в Нескучном саду имеет давнюю и славную историю. Шахматисты-любители собираются в этом месте почти 100 лет. В 30-х годах прошлого столетия это была самая популярная шахматная площадка в Москве, куда, например, приходил набираться опыта юный Вася Смыслов, — будущего седьмого чемпиона мира приводил его отец. По примеру павильона в Нескучном саду были позднее открыты шахматные павильоны и беседки в парках многих городов Советского Союза.

Ткачев подарил Лупиной красочный альбом «Шахматы в СССР», на обложке которого изображен барельеф «Шахматы», украшающий станцию метро «Парк культуры». На барельефе в стилизованном виде изображена сценка как раз из этого павильона. В свою очередь Лупина подарила гостям четырехтомник «Парк Горького. 90 лет культуры и отдыха». ЦПКИО объединяет четыре разных по характеру территории: Музеон, Партер (центральную часть), Нескучный сад и заказник Воробьевы горы; каждой из них посвящен отдельный том.

После окончания церемонии состоялся праздничный рапид-турнир, посвященный Дню шахмат. Он проходил по швейцарской системе в 7 туров с контролем времени 8 минут на партию каждому участнику с добавлением 3 секунд на каждый сделанный ход, начиная с первого. Участвовали 26 шахматистов. Первое место со стопроцентным результатом заняла гроссмейстер Татьяна Фатьянова. На втором месте гроссмейстер Аркадий Вуль — 5,5. По 5 очков набрали мастер ФИДЕ Валерий Кедров, Николай Портнов и Андрей Сагателов; по дополнительным показателям третье место занял В. Кедров.