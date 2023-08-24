Российский гроссмейстер Сюгиров сменил спортивное гражданство на венгерское

Российский гроссмейстер Санан Сюгиров сменил спортивное гражданство. Теперь он будет выступать под флагом Венгрии, сообщается на официальном сайте Международной шахматной федерации (ФИДЕ).

30-летний шахматист оформил переход в среду, 23 августа.

Сюгиров занимает 31-е место в рейтинге ФИДЕ, он стал самым высокорейтинговым российским шахматистом, сменившим спортивное гражданство. Ранее это место занимал Алексей Сарана — 50-й номер рейтинга.

ФИДЕ из-за ситуации на Украине приняла решение, что россияне могут выступать в индивидуальных соревнованиях только под нейтральным флагом. Сборные России временно отстранены от участия в командных соревнованиях. Участник двух матчей за звание чемпиона мира Непомнящий на Кубке мира, стартовавшем в Баку в конце июля, завершил борьбу на стадии 1/8 финала турнира.