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Сегодня, 11:20

Российский гроссмейстер Сюгиров сменил спортивное гражданство на венгерское

Виктория Кравченко
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Российский гроссмейстер Санан Сюгиров сменил спортивное гражданство. Теперь он будет выступать под флагом Венгрии, сообщается на официальном сайте Международной шахматной федерации (ФИДЕ).

30-летний шахматист оформил переход в среду, 23 августа.

Сюгиров занимает 31-е место в рейтинге ФИДЕ, он стал самым высокорейтинговым российским шахматистом, сменившим спортивное гражданство. Ранее это место занимал Алексей Сарана — 50-й номер рейтинга.

ФИДЕ из-за ситуации на Украине приняла решение, что россияне могут выступать в индивидуальных соревнованиях только под нейтральным флагом. Сборные России временно отстранены от участия в командных соревнованиях. Участник двух матчей за звание чемпиона мира Непомнящий на Кубке мира, стартовавшем в Баку в конце июля, завершил борьбу на стадии 1/8 финала турнира.

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